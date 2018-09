Alasan Mengapa Anda Merasa Sakit ketika Melakukan Hubungan Seks

(Nyeri saat berhubungan seks sering disebabkan oleh kondisi medis, kata ahli ginekolog, Draion M. Burch, D.O. Satu masalah umum yang sering terjadi adalah vaginitis, atau radang vagina yang disebabkan oleh infeksi ragi atau penyakit menular seksual (PMS). Foto: Kyle Broad/Unsplash.com)

Seks seharusnya menjadi suatu pengalaman yang menyenangkan, bukan membuat Anda menderita. Namun menurut The American College of Obstetricians and Gynecologists, hampir tiga dari empat wanita mengalami rasa sakit selama hubungan seksual di beberapa titik dalam kehidupan mereka."Entah rasa sakit itu cepat berlalu atau kronis, itu bisa sangat membuat frustrasi. Dan yang lebih buruk lagi, banyak wanita hanya menahannya daripada mencari bantuan," kata ahli kandungan, Tami M. Prince, M.D.Dan menurut Women's Health, berikut ini adalah beberapa alasan mengapa Anda merasa sakit ketika melakukan seks.Nyeri saat berhubungan seks sering disebabkan oleh kondisi medis, kata ahli ginekolog, Draion M. Burch, D.O. Satu masalah umum yang sering terjadi adalah vaginitis, atau radang vagina yang disebabkan oleh infeksi ragi atau penyakit menular seksual (PMS). "Ada juga cacat struktural yang menyebabkan rasa sakit dan akhirnya mungkin memerlukan pembedahan, seperti rahim miring," katanya.(Baca juga: Cara Terbaik Memberikan Pendidikan Seks pada Remaja "Anda mungkin juga mengalami kekeringan vagina yang disebabkan oleh penurunan kadar estrogen karena stres, obat-obatan, atau menopause," kata Burch. Penurunan estrogen juga dapat dipicu oleh histerektomi (yang sering menyebabkan menopause dini), radiasi atau kemoterapi untuk kanker, atau operasi pengangkatan indung telur."Jika seks itu menyakitkan atau tidak nyaman, mungkin saja posisi yang Anda pilih tidak tepat untuk Anda," ujar Prince. Jika Anda merasa posisi tertentu dalam seks membuat Anda tidak nyaman, Prince menyarankan agar Anda mencoba untuk mengubahnya."Wanita mungkin mengalami rasa sakit saat berhubungan seks karena takut berhubungan seksual setelah mengalami trauma seksual," kata Prince.Dalam beberapa kasus, trauma psikologis dapat menyebabkan otot-otot vagina Anda menjadi tidak terkontrol atau kejang saat berhubungan seks, yang sering disebut sebagai vaginismus. Jika hal ini yang terjadi, Prince menyarankan untuk pergi ke psikiatris untuk mengatasinya."Beberapa wanita diajarkan untuk membersihkan vagina menggunakan tisu khusus untuk wanita," kata Burch. Tapi ini mungkin dapat menyebabkan rasa sakit Anda saat berhubungan seks karena dapat menyebabkan vaginosis bakteri atau peradangan yang disebabkan oleh pertumbuhan berlebih dari bakteri jahat di vagina, kata Burch.(TIN)