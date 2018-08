Apakah Posisi Bercinta Penting?

(Terlepas dari bagaimana cara Anda dan pasangan melakukannya, sperma hadir di kanal serviks hanya beberapa detik setelah ejakulasi, sesuai dengan mengoptimalkan kesuburan alami. Foto: Jéssica Oliveira/Unsplash.com)

Apakah posisi seks tertentu membantu peluang wanita untuk hamil? Akal sehat mengatakan penetrasi yang dalam akan mengeluarkan sperma lebih dekat ke leher rahim. Membantu perenang kecil lebih mudah mencapai tujuan mereka. Tetapi, tidak ada bukti untuk mendukung teori tersebut.Terlepas dari bagaimana cara Anda dan pasangan melakukannya, sperma hadir di kanal serviks hanya beberapa detik setelah ejakulasi, sesuai dengan mengoptimalkan kesuburan alami. Demikian pendapat komite Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine terkait Endokrinologi Reproduksi dan Infertilitas."Itu berarti, posisi favorit Anda adalah yang terbaik untuk hamil," kata Shari Brasner, M.D., obgyn di Rumah Sakit Mount Sinai, Kota New York, Amerika. "Tidak ada alasan untuk seks Anda dan pasangan menjadi tidak nyaman atau canggung. Lakukan yang merupakan favorit Anda dan senyaman yang Anda dan pasangan inginkan. "(TIN)