Pasangan Bahagia Bercinta Sekali per Pekan

Untuk hubungan yang bahagia, sibuklah di bawah selimut seminggu sekali! Sebuah penelitian baru yang diterbitkan dalam jurnal Social Psychological and Personality Science mengatakan pasangan yang berhubungan seksual satu kali dalam sepekan lebih bahagia daripada mereka yang tidak.Peneliti mengumpulkan data dari 30 ribu orang Amerika selama 40 tahun dan menentukan angka yang tepat untuk melakukan hubungan seksual adalah sekali dalam seminggu. Tak kurang dan tak lebih. Benar. Pasangan yang mengalami frekuensi keintiman lebih sering tidak selalu lebih bahagia daripada yang satu kali per minggu. Sementara, orang-orang yang hanya bercinta satu kali per bulan mengaku lebih sedikit mengalami kepuasan hidup. Sebenarnya, seberapa sering pasangan berhubungan seksual tampaknya membuat perbedaan yang lebih besar dalam kebahagiaan mereka daripada jumlah kekayaan mereka.Peneliti utama Amy Muise pikir alasan berhubungan seks sekali seminggu bekerja dengan baik harus dilakukan dengan cukup mempertahankan hubungan intim. Kebetulan, penelitian tidak menemukan hubungan frekuensi seksual dengan kebahagiaan untuk orang lajang.Jadi, apakah berhubungan intim seminggu sekali realistis ketika, katakanlah, Anda hamil, kelelahan, muntah, atau mual? Atau ketika Anda memiliki 3 anak dan tidak ada waktu untuk mandi, bercukur, atau memakai bra? Mungkin kadang-kadang saja. Kuncinya adalah tujuan untuk sesi "bergelut" mingguan, bukan untuk merasa bersalah jika itu tidak selalu terjadi.