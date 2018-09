Lima Olahraga Alam yang Bisa Anda Coba di Selandia Baru

(Salah satu lapangan golf yang terkenal di Selandia Baru adalah lapangan golf kelas dunia Jack's Point di Queenstown yang berlokasi di tepi Lake Wakatipu. Foto: Courtesy of Jackspoint.com)

(Mendayung di perairan yang jernih, Anda akan melihat berbagai macam ikan dan penghuni bawah laut di Goat Island Marine Reserve di Selandia Baru. Foto: Courtesy of Backpackerguide.nz)

Jika Anda sedang berlibur di New Zealand atau Selandia Baru dan terinspirasi oleh semangat Asian Games, ada banyak kegiatan olahraga yang dapat Anda lakukan.Anda mungkin bisa lebih termotivasi karena pemandangan alam Selandia Baru yang menakjubkan akan mengitari Anda ketika berolahraga.Tourism New Zealand memberikan lima jenis olahraga yang dapat Anda lakukan ditemani dengan keindahan alamnya.Selandia Baru memiliki beberapa acara maraton yang dapat Anda ikuti. Hawke's Bay International Marathon, yang diadakan di wilayah Hawke's Bay, menawarkan rute lari yang mudah dan datar melalui jalur sepeda, kebun anggur, serta kebun zaitun dan jalan pedesaan yang tenang.Sementara itu, Queenstown International Marathon mengambil lokasi lari melintasi pegunungan Crown dan Remarkable yang terkenal di dunia. Kedua festival maraton tersebut cocok untuk seluruh keluarga dengan pilihan jarak 42 km, 21 km, 10 km, dan 3 km untuk anak-anak.(Baca juga: Lima Cara Terbaik Mengelilingi Selandia Baru Golf merupakan salah satu olahraga yang paling populer di Selandia Baru. Ada lebih dari 400 lapangan golf dengan pemandangan spektakuler yang tersedia di negara ini. Salah satu yang terkenal adalah lapangan golf kelas dunia Jack's Point di Queenstown, yang berlokasi di tepi Lake Wakatipu.Apabila Anda ingin menikmati pengalaman bermain golf di lembah sepanjang 6.510 m dengan pemandangan alam yang unik, kunjungi lapangan golf Cape Kidnappers yang terletak pada 140 m di atas permukaan laut.Bagi para penggemar bersepeda yang suka menjelajahi off-road dengan santai dan ditemani oleh pemandangan alam khas Central Otago, Anda bisa melewati Otago Central Rail Trail. Namun jika Anda ingin bersepeda di jalur yang lebih panjang, The Alps 2 Ocean Cycle Trail bisa menjadi alternatif menarik lainnya.Terbentang dari Alpen Selatan hingga Samudra Pasifik, jalur ini merupakan rute terpanjang di Selandia Baru. The Alps 2 Ocean Cycle Trail menawarkan jalur off dan on-road yang memamerkan keindahan alam ketika Anda ingin berhenti untuk beristirahat. Sangat cocok untuk segala usia dan semua tingkatan kemampuan bersepeda.Selandia Baru dikelilingi oleh laut dan danau dan ini bisa jadi pengalaman kayaking yang tidak terlupakan. Jika Anda naik kayak transparan di Goat Island Marine Reserve, Anda dapat melihat kehidupan laut negara ini dari dekat.Mendayung di perairan yang jernih, Anda akan melihat berbagai macam ikan dan penghuni bawah laut menarik lainnya dengan hutan rumput laut. Anda juga dapat menikmati pemandangan Pembroke Glacier saat kayaking di Milford Sound, Fiordland.Tersedia wisata kayaking dengan pemandu untuk siang dan malam hari bagi Anda yang ingin menikmati pemandangan pegunungan, air terjun, dan satwa liar di sekitar daerah tersebut.Petualangan hiking Anda di Lake Waikaremoana, Pulau Utara, dapat dimulai dengan pemandangan menakjubkan dari Panekire Bluff. Selama tiga hingga empat hari, Anda akan berjalan melintasi hutan hujan dan lahan semak belukar, melewati air terjun, sungai, dan lembah berkabut yang memukau.Jika Anda kebetulan berada di Pulau Selatan, Anda dapat mencoba hiking di Heaphy Track yang terletak di Kahurangi National Park. Pemandangan indah sepanjang 82 km berjalan kaki melalui hutan hujan, padang rumput, pegunungan terjal, hutan dataran rendah (lowland forest), dan pantai dengan banyak pohon palem akan menjauhkan pikiran Anda dari keletihan akibat perjalanan panjang.(TIN)