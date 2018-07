Lima Cara Terbaik Mengelilingi Selandia Baru

(Lalu lintas Selandia Baru yang relatif sepi bisa Anda nikmati dengan menyewa mobil selama Anda berada di sana. Foto: Courtesy of Miles Holden/Newzealand.com)

(Campervan bisa menjadi solusi Anda menghemat biaya berkeliling Selandia Baru. Foto: Dok. Newzealand.com)

(Perjalanan kereta juga bisa jadi pilihan untuk menikmati keindahan alam Selandia Baru. Foto: Dok. Newzealand.com)

(Bepergian dengan menggunakan bus. Foto: Stray Bus di South Island/Dok. Newzealand.com)

(Keindahan Marlborough Sounds Foto: Strait Feronia Marlborough Sounds/Dok. Newzealand.com)

Terkenal akan pemandangan alamnya yang beragam, New Zealand atau Selandia Baru menawarkan berbagai pengalaman unik dengan akses yang mudah dijangkau. Wisatawan bahkan dapat menikmati pengalaman bersalju dan bermain air di laut pada hari yang sama.Jarak antar daerah yang dekat serta berbagai jenis transportasi yang tersedia membuat wisatawan dengan mudah dan nyaman berkelana di Selandia Baru sehingga menjadikannya sebagai pengalaman tersendiri.Tourism New Zealand South and Southeast Asia Regional Manager Steven Dixon mengatakan, “Wisatawan terus mencari pengalaman yang autentik dan menyeluruh, termasuk bagaimana cara mereka melakukan perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Mulai dari berkendara sendiri hingga naik kereta, para pengunjung dari Indonesia dapat menikmati berkelana di Selandia Baru dengan nyaman dan tentunya dikelilingi oleh pemandangan yang indah.”Pariwisata Selandia Baru memberikan 5 cara terbaik untuk menikmati perjalanan di tanah yang dijuliki Middle-Earth ini.Berkendara sendiri merupakan salah satu tren yang sedang berkembang ketika bepergian. Wisatawan dapat fleksibel dalam mengatur jadwal serta kebebasan untuk menjelajahi berbagai tempat baru selain jalur wisata yang umum.Lalu lintas Selandia Baru yang relatif sepi dan jalan yang terpelihara dengan baik menjadikan berkendara sendiri sebagai salah satu cara yang menyenangkan untuk berkeliling.Tips: Gunakan kalkulator waktu dan jarak perjalanan khusus dari Tourism New Zealand untuk mendapat perkiraan waktu dan jarak antara dua lokasi.Jika Anda ingin memiliki pengalaman yang tak terlupakan di Selandia Baru sekaligus menghemat biaya perjalanan, maka berkeliling dengan menggunakan campervan bisa menjadi solusinya.Selandia Baru menyediakan campervan dalam berbagai ukuran dan fasilitas, termasuk campervan yang dilengkapi dengan toilet dan dapur, tergantung pada kebutuhan dan anggaran Anda.Tips: Anda dapat berkemah dengan bebas secara bertanggung jawab, namun ada baiknya untuk memastikan lewat pusat informasi setempat karena setiap lokasi memiliki aturan berbeda mengenai tempat yang diperbolehkan untuk berkemah.(Baca juga: Wisata Semua Musim di Selandia Baru Ingin bepergian dengan dikelilingi pemandangan indah tanpa repot berkendara sendiri? Coba lakukan perjalanan yang lebih santai dengan kereta Selandia Baru, di mana Anda hanya perlu duduk dan menikmati pemandangan.Perjalanan melalui hutan lebat, pemandangan gunung berapi, lembah, sungai, dan pegunungan curam merupakan sesuatu yang tidak ingin Anda lewatkan.Berikut adalah tiga rute yang ditawarkan oleh KiwiRail Scenic Journeys yang dapat Anda coba: Northern Explorer menghubungkan Wellington dan Auckland melalui jantung gunung berapi di Pulau Utara; Coastal Pacific melewati garis pantai antara Christchurch dan Picton di Pulau Selatan.Sementara TranzAlpine menghubungkan Christchurch dengan Greymouth dengan melintasi Southern Alps yang menakjubkan.Coba bepergian seperti penduduk lokal dengan menggunakan bus untuk melakukan perjalanan antar kota. Bus merupakan cara umum untuk berkeliling karena tersedianya jadwal harian di seluruh lokasi dalam negeri. Dua penyedia layanan, InterCity dan Nakedbus adalah pilihan yang populer.Jika Anda bepergian dengan grup, perusahaan charter coach (bus jarak jauh) adalah pilihan yang tepat karena mereka memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan jadwal Anda. Supir bus juga dapat memandu perjalanan, sehingga Anda bisa mendapat informasi tambahan mengenai Selandia Baru apabila Anda menginginkannya.Kesempatan untuk bepergian lewat jalur perairan tersedia hampir di mana-mana di Selandia Baru. Rute kapal feri yang paling terkenal adalah antara Wellington di Pulau Utara dan Picton di Pulau Selatan.Perjalanan ini menawarkan keindahan dari Marlborough Sounds yang luar biasa. Jangan terkejut apabila Anda akan sering melihat penampakan lumba-lumba, paus, dan anjing laut.Taksi air merupakan layanan yang berguna untuk memulai jalur pendakian atau mencapai tujuan yang tidak dapat diakses dengan kapal feri. Sebagian besar operator taksi air juga dapat mengatur tur lokal yang disesuaikan dengan keinginan wisatawan.(TIN)