Tiga Puteri Indonesia Jadi Inspirasi 9 Colours of The Queen Lipstick

Salah satu kesenangan para wanita adalah lipstik. Dari mulai diciptakan pertama kali hingga lipstik menjadi salah satu kesukaan Ratu Elizabeth I, pewarna bibir ini memang banyak membuat para kaum hawa jadi tambah percaya diri. Dan Mustika Ratu, sebagai perusahaan kosmetik dan jamu pertama di Indonesia baru-baru ini menjalin kerja sama dengan online marketplace, Shopee.Kerjasama ini ditandai dengan peluncuran koleksi lipstik edisi terbatas, yang diberi nama Mustika Ratu Beauty Queen Lipstick Box: ‘9 Colours of the Queen’ secara eksklusif di Shopee untuk membidik pasar perempuan milenial Indonesia yang sudah banyak membeli kebutuhan make up mereka secara online melalui e-commerce platform. Koleksi terbaru ini akan tersedia di Shopee sepanjang Super Shopping Day 9.9 dari 27 Agustus-9 September 2018.Menurut Chaerun Nisa Putri, Group Brand Manager dari Mustika Ratu yang akrab dipanggil Ninis, peluncuran ini didasari oleh permintaan pasar yang semakin bertumbuh pesat khususnya dalam kategori kecantikan bibir. Audit ritel yang dilakukan oleh Nielsen terhadap toko-toko kecantikan dan kesehatan menunjukkan adanya peningkatan pangsa pasar sebesar 85 persen pada tahun 2017 lalu.“Perkembangan pasar kosmetik sekarang sangat bagus dan kebutuhan akan lipstik, yang merupakan keperluan make up mendasar untuk perempuan milenial Indonesia, pun semakin tinggi permintaannya,” ujar Ninis. “Inilah dasar kami meluncurkan koleksi Beauty Queen yang eksklusif bersama salah satu e-commerce paling besar dan influential di Indonesia, Shopee."Menurut Ninis, online marketplace telah menjadi saluran penjualan yang strategis bagi Mustika Ratu untuk menjangkau perempuan milenial antara 18-35 tahun.“Konsumen milenial sekarang sudah semakin sadar mengenai kebutuhan make up yang tidak hanya untuk merias, tapi juga untuk merawat wajah. Maka dari itu, mereka semakin kritis mengenai bahan dasar apa saja yang terkandung dalam suatu make up. Ini menjadi salah satu dasar keputusan mereka dalam memilih make up yang tepat dalam menjawab kebutuhan mereka sehari-hari,” tambah Ninis.(Baca juga: Manfaat Ekstrak Biji Kelor untuk Kecantikan “Beauty Queen Series merupakan make up pertama di dunia yang memberikan manfaat ekstrak biji kelor (Moringa Seed Extract),” kata Ninis. “Hasil riset kami dengan bapak ilmu dan teknologi pangan Indonesia sekaligus pakar Moringa, Profesor F. G. Winarno, menemukan bahwa ekstrak Biji kelor mengandung lebih dari 30 antioksidan, sehingga memiliki manfaat tidak hanya mempercantik tapi juga merawat keremajaan kulit wajah serta melindungi dari radikal bebas.Ninis menambahkan bahwa Mustika Ratu telah memilih bekerja sama dengan Shopee karena kemampuan online marketplace ini untuk menjangkau pembeli. Hal ini turut didukung kesamaan visi yang dimiliki Mustika Ratu dan Shopee yang sama-sama ingin memperbesar kategori kosmetik untuk menjawab kebutuhan kecantikan dan perawatan wajah milenial masa kini.Dalam peluncuran ini, pelanggan bisa mengoleksi 3 boks lipstik yang masing-masing memiliki 3 warna. Mustika Ratu telah menyiapkan ribuan boks untuk dijual secara online, dengan harga eceran sebesar Rp155.000 per kotak.Pertama adalah seri #TeamMegahSumatera (BQ Bold & Nourishing Lipstick Black, Ravishing Red, Radiant Rose). Sebagai pilihan Ariska Putri Pertiwi, Putri Indonesia Perdamaian 2016, seri ini memiliki warna bold namun anggun yang cocok untuk acara formal dan elegan.Kedua adalah #TeamWarnaPasundan (BQ Bold & Nourishing Lipstick White, Glamour Red, Royal Fuchsia) yang menjadi favorit Kevin Liliana (Miss International 2017) karena memberi kesan semangat dan segar yang cocok untuk kegiatan sehari-hari.#TeamEksotisSumba (BQ Bold & Nourishing Lipstick Yellow, Cheers Columbines, Stunning Sepia) adalah seri yang cocok untuk tampilan beda dengan rona eksotis dan telah menjadi pilihan Karina Nadila, Miss Supranational Indonesia 2017.Selain warna, yang mendasari penentuan nama adalah nilai-nilai Mustika Ratu sebagai perusahaan kosmetik grassroot asal Indonesia.“Kami membedakan diri dengan kompetitor dari segi value. Bagi Mustika Ratu yang terdepan selalu adalah Indonesia, baik itu budaya dan sumber daya. Ambisi kami adalah memperkenalkan dan melestarikan dua hal tersebut di pasar Indonesia dan internasional melalui solusi kesehatan dan kecantikan kami,” ujar Ninis.(TIN)