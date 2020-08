Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sosok yang tampak menawan

Drama Korea It's Okay to Not Be Okay telah membuat banyak penonton di Indonesia penasaran. Rasa penasaran itu tertuju pada sikap dingin dan menyeramkan Go Moon-young yang dibintangi oleh Seo Ye-ji.Dalam film tersebut Go Moon-young sedang menghadapi permasalahan psikologi, yang disebut dengan gangguan kepribadian antisosial.Dikutip dari Psychology Today, gangguan kepribadian antisosial membuat orang secara konsisten mengabaikan dan melanggar hak orang lain di sekitar mereka. Gangguan ini muncul pada masa remaja atau awal masa dewasa dan stabil seiring waktu.Gejala gangguan kepribadian antisosial dapat bervariasi dalam tingkat keparahan. Pola perilaku yang lebih mengerikan, berbahaya, atau lebih berbahaya disebut sebagai sosiopat atau psikopat.Sosiopati bisa dicirikan sebagai sesuatu yang sangat bertentangan dengan hati nurani seseorang. Sementara psikopat dicirikan sebagai kurangnya hati nurani terhadap orang lain. Beberapa profesional menggambarkan orang dengan kumpulan gejala ini sebagai 'batu dingin'.Orang dengan gangguan ini mungkin tampak menawan di permukaan. Tetapi mereka cenderung mudah tersinggung dan agresif serta tidak bertanggung jawab. Mereka mungkin memiliki banyak keluhan somatik dan mungkin mencoba bunuh diri.Mereka juga manipulatif. Hal ini membuat orang-orang di sekitarnya sulit untuk membedakan apakah mereka sedang berbohong atau mengatakan hal yang sebenarnya.Jadi sekarang terjelaskan mengapa Ko Moon-young bisa berperilaku dingin dan tak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Ko Moon-young memiliki gangguan kepribadian antisosial yang perlu untuk diatasi.(FIR)