Lazada Style Space 'Energy in Motion' Gandeng 9 Desainer Berbakat untuk Show di JFW 2022

(Lazada menggandeng brand lokal Vish by Never too Lavish untuk runway koleksi streetwear. Foto: Dok. Lazada)

Pattern

Streetwear

Modest wear

(Salah satu koleksi Geulis yang terinspirasi dari film Frozen 2. Foto: Dok. Lazada)

(yyy)

e-Commerce destinasi fesyen terkemuka di Asia Tenggara, Lazada Indonesia kembali meramaikan Jakarta Fashion Week 2022 . Mengangkat tema Lazada Style Space Energy in Motion , kali ini Lazada menggandeng sembilan desainer berbakat tanah air yang akan menampilkan koleksi eksklusif mereka untuk Lazada dalam show yang akan berlangsung selama tiga hari berturut-turut, dari tanggal 25-27 November 2021.Dukungan dari Lazada atas terselenggaranya Jakarta Fashion Week selama tiga tahun terakhir merupakan bagian dari komitmen Lazada untuk mendukung talenta kreatif lokal dan industri fesyen Indonesia.Irene Inonu, VP of Marketing Branding Strategist Lazada Indonesia mengatakan tema 'Energy in Motion' untuk show tahun ini terinspirasi dari semangat para desainer yang tak ragu berinovasi, mereka tetap berkarya dan beradaptasi mengikuti pergeseran tren industri fesyen yang terjadi selama masa pandemi."Bagi kami, pagelaran ini merupakan sebuah perayaan atas industri fesyen Indonesia yang tetap memilih untuk bergerak maju, meski dalam ruang dan situasi yang terbatas. Serta untuk memahami kebutuhan pecinta fesyen Indonesia yang sangat beragam, Lazada juga akan menghadirkan lebih banyak fashion show di panggung JFW 2022 ini," tutur Irene dalam acara virtual Media Gathering: Lazada Style Space Energy in Motion, pada Kamis, 18 November 2021.Lazada Style Space Energy in Motion terdiri dari tiga runway fashion yang menampilkan gaya tren busana yang yang berbeda-beda yaitu:Melanjutkan kesuksesan tahun lalu, pecinta fashion di Lazada sangat menyukai busana dengan tampilan warna maupun motif yang berani. Karena itu tahun ini, Lazada kembali berkolaborasi dengan Nadjani x Hijab Cantik, Gagne dan Nona menampilkan koleksi dengan permainan warna maupun motif yang pasti membuat penggunanya menjadi pusat perhatian.Berkolaborasi dengan Vish by Never too Lavish, Reclays x TVF, dan Bespoke Jeans Lab. Lazada menyajikan koleksi busana pria yang masih banyak menampilkan pakaian yang nyaman dipakai untuk beraktivitas di rumah, namun tetap stylish ketika digunakan beraktivitas di luar rumah.Tahun ini Lazada berkolaborasi dengan Heaven Lights, Geulis, dan Aleza menampilkan koleksi modest wear dan inspirasi busana muslim untuk memenuhi kebutuhan semua pencinta moslem fashion tanah air.Lazada Style Space Energy in Motion dapat disaksikan secara langsung lewat LazLive dari aplikasi Lazada dan di channel JFW 2022 lainnya pada tanggal 25 - 27 November 2021, setiap pukul 19.00 - 20.00 WIB. Show pertama akan mempersembahkan koleksi busana pattern sedangkan show kedua dikhususkan bagi yang ingin mencari koleksi busana pria dan show ketiga adalah bagi mereka yang menyukai modest wear dan busana muslim.Teknologi dan inovasi dari Lazada, tidak saja mampu membantu desainer untuk menjangkau lebih banyak konsumen di seluruh wilayah Indonesia, namun pencinta fesyen juga dapat merasakan langsung pengalaman menonton show seperti berada di barisan terdepan panggung JFW, kapan pun dan di mana pun hanya melalui perangkat elektronik mereka.