Resep Kue Bulan, Menu yang Khas Saat Imlek

Bahan kue bulan:

Olesan, aduk rata:

Cara membuat kue bulan:

(TIN)

Setiap Perayaan Imlek pastinya kita sudah familier dengan beberapa kue. Selain kue keranjang yang punya arti pengharapan yang manis dan menyatukan keluarga, ada juga kue bulan atau moon cake.Dinukil dari laman resemi Malkelapagading, sejarah tradisi kue bulan ini dimulai dari kebiasaan para petani yang memohon kepada Dewa Bumi agar diberi musim yang baik sekaligus sebagai rasa syukur terhadap Dewa yang telah memberikan hasil panen yang melimpah.Tradisi lain menyebutkan asal usul Kue Bulan berkaitan dengan Legenda seorang pemanah yang memanah 9 matahari dari 10 matahari yang ada. Pemanah tersebut dianggap berjasa menyelamatkan bumi dari kekeringan sehingga diangkat menjadi Raja.Suatu hari Raja tersebut diberi obat mujarab yang bisa membuatnya naik ke langit dan menjadi Dewa. Obat tersebut diberikannya kepada sang permaisuri untuk disimpan. Seorang pegawai istana yang mengetahui hal tersebut kemudian ingin mencurinya dari sang Ratu saat Raja tidak ada di tempat.Karena tidak bisa melawan, sang Ratu kemudian memilih untuk meminum obat mujarab tersebut dan kemudian mulai terbang ke atas dan mendarat ke bulan. Raja yang mengetahui hal tersebut sangat bersedih dan kemudian membangun sebuah altar lengkap dengan berbagai persembahan untuk mengenang sang istri tercinta.Inilah awal masyarakat kuno China mulai memberikan persembahan kepada dewi bulan, persembahan berupa kue bulan, anggur dan buah semangka. Nah, kamu juga bisa lho membuat kue yang penuh dengan cerita dan filosofinya ini. ENDEUSiast bisa melihat resep dan cara buat nya dari Endeus TV di bawah ini. Selamat mencoba, gong xi fa cai!300 gr pasta tausa siap pakaiKulit175 gr golden syrup, siap pakai50 gr minyak bunga matahari1 kuning telur5 gr susu bubuk175 gr tepung protein tinggi75 g rtepung terigu serbaguna? sdt soda kue1 kuning telur50 ml susu cair1. Kulit: Dalam sebuah wadah, tuang golden syrup dan minyak bunga matahari, aduk rata. Tambahkan kuning telur aduk rata2. Masukkan susu bubuk, tepung protein tinggi, tepung serbaguna, dan soda kue. Aduk hingga rata. Masukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas selama 1 jam3. Siapkan cetakan untuk 50 gr. Taburi cetakan dengan tepung. Sisihkan4. Bagi tausa menjadi 30 g sehingga mendapatkan 10 bagian. Bulatkan. Sisihkan5. Timbang kulit masing-masing 25 gr. Pipihkan 1 bagian adonan kulit, letakkan 1 bagian isi di tengahnya. Bungkus hingga rapat dan bulatkan. Masukkan ke dalam cetakan, tekan lalu keluarkan dari cetakan. Ulangi hingga bahan habis6. Semprotkan dengan air permukaan kue. Panggang 160º C selama 5 menit dengan api atas bawah. Keluarkan, istirahatkan selama 8 menit7. Beri olesan di setiap bagian kulit. Panggang kembali 160º C selama 15 menit. Naikkan menjadi 200º C selama 7 menit. Keluarkan, sajikanTekan secara merata adonan dalam cetakan agar motif cetakan terbentuk sempurna ke seluruh permukaan adonan