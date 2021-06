7 Cara Alami dan Aman Percepat Menstruasi

1. Konsumsi vitamin C

2. Minum jahe

3. Konsumsi nanas

4. Menggunakan kontrasepsi hormonal

5. Olahraga teratur

6. Relaksasi

7. Berhubungan seksual

(UWA)

Menstruasi atau haid biasanya menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan dapat menganggu aktivitas sehari-hari seorang wanita. Banyak wanita ingin mempercepat siklus menstruasi yang seharusnya berkisar antara 21 hingga 35 hari.Ada beragam alasan yang membuat wanita ingin mempercepat siklus menstruasi. Misalnya, melakukan ibadah keagamaan, berlibur, atau menghadiri acara penting.Berikut sejumlah cara mempercepat siklus menstruasi yang aman dan alami, dikutip dari berbagai sumber.Vitamin C dipercaya dapat meningkatkan kadar estrogen dan menurunkan kadar progesteron dalam tubuh. Ini akan membuat rahim berkontraksi dan dinding rahim akan luruh, sehingga terjadi menstruasi lebih cepat.Vitamin C juga mampu menginduksi menstruasi pembekuan darah di rahim, sehingga dapat mengurangi perdarahan dan mempercepat haid. Tetapi belum ada bukti ilmiah untuk mendukung klaim ini.Untuk mencobanya, konsumsi makanan atau buah-buahan yang kaya vitamin C atau suplemen vitamin C.Jahe memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Obat tradisional ini juga diduga bisa menginduksi menstruasi karena menyebabkan kontraksi rahim.Jahe juga dipercaya dapat meringankan nyeri haid. Rempah yang satu ini disebut berpotensi membantu mempercepat datangnya haid. Meski belum ada penelitian yang dapat memastikan metode ini.Mengonsumsi makanan atau buah tertentu ternyata dapat membuat lebih cepat menstruasi. Nanas salah satunya.Nanas kaya akan kandungan bromelain atau enzim yang dapat memengaruhi estrogen dan hormon lainnya. Enzim ini dipercaya dapat membantu meredakan inflamasi atau peradangan di rahim.Oleh karena itu, mengonsumsi nanas dapat digunakan sebagai salah cara mempercepat haid yang alami. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan bromealin dan cara zat alami ini untuk mempercepat haid.Menggunakan alat kontrasepsi hormonal menjadi cara mempercepat haid yang ampuh karena dapat mengubah siklus menstruasimu. Jenis kontrasepsi hormonal yang dapat digunakan antara lain cincin vagina dan pil.Pil kontrasepsi merupakan gabungan dari hormon progestin dan estrogen. Jika dikonsumsi selama 21 hari, lalu penggunaannya dihentikan atau diganti dengan pil plasebo selama tujuh hari, dalam waktu tujuh hari tersebut menstruasi akan terjadi.Kamu dapat lebih cepat menghentikan penggunaan pil kontrasepsi agar dapat bulan lebih cepat. Namun perlu diingat, apabila penggunaan pil dihentikan, kemungkinan terjadinya kehamilan pun akan meningkat.Olahraga ringan dapat membantu otot menjadi lebih riles sehingga dapat membantu haid datang lebih cepat. Berbeda dengan wanita yang berprofesi sebagai atlet profesional sering kali menstruasinya tidak teratur. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kadar estrogen di tubuh karena olahraga berintensitas terlalu tinggi.Akibatnya, haid tidak kunjung datang.Untuk mempercepat datangnya haid, kamu bisa mengurangi intensitas olahraga yang berat agar kadar hormon di tubuh dapat kembali seimbang.Stres dapat menyebabkan periode menstruasi jadi tertunda. Ketika seseorang stres, tubuh akan menghasilkan hormon seperti kortisol atau adrenalin.Kedua hormon ini dapat menghambat produksi hormon estrogen dan progesteron. Padahal, estrogen dan progesteron penting untuk mempertahankan siklus menstruasi yang teratur.Itu sebabnya, mempraktikkan teknik-teknik relaksasi bisa meredakan stres sehingga membantu haid cepat datang. Terutama bagi kamu yang terlambat datang bulan.Cara mempercepat haid yang satu ini mungkin tidak banyak yang tahu. Namun, nyatanya, mengalami orgasme saat berhubungan seksual dapat memicu terjadinya menstruasi.Orgasme saat melakukan hubungan seksual, akan membuat leher rahim melebar dan menarik darah menstruasi turun, sehingga dapat mempercepat haid. Selain itu, melakukan hubungan seksual secara teratur juga dapat mengurangi stres, sehingga membantu siklus menstruasi berjalan lebih teratur.