Bahaya, Gunakan Pengering Tangan di Toilet Umum untuk Rambut!

(Kandidat MD menerangkan bahwa sebaiknya tak menggunakan pengering tangan di toilet untuk rambut. Foto: Dok. TikTok Mad Medicine)

(TIN)

Kala berada di toilet umum, setelah selesai buang air kecil, tentunya kita akan mencuci tangan dan mengeringkan tangan dengan pengering otomatis yang tersedia.Namun kali ini ada tren mengeringkan rambut atau membentuk rambut di cucian tangan dengan pengering otomatis.Melansir dari laman In the Know, Yahoo, seorang kandidat MD menjelaskan mengapa kita sebaiknya tidak melakukannya di kamar mandi umum.“Saya benci menjadi pembawa berita buruk, tetapi pengering tangan di toilet umum itu sangat menjijikkan,” jelasnya.Ini bukan isapan jempol saja, karena menurutnya ada penelitian aktual yang dilakukan pada pengering tangan itu untuk melihat apakah mereka menyebarkan bakteri Nyatanya, menurut blog Harvard Health, sebuah studi 2018 oleh University of Connecticut dan Quinnipiac University menemukan bahwa paparan pengering tangan panas secara eksponensial menumbuhkan koloni bakteri dalam hitungan detik.Sehingga, menurut pemilik akun Mad Medicine itu memaparkan studi dari University of Connecticut dan Quinnipiac University tadi, "Setiap kali toilet tanpa tutup disiram, akan menyemprotkan kabut halus mikroba. Awan tinja ini dapat menyebar di area seluas 6 meter persegi."Jadi, hindari tren yang belum tentu baik untuk kesehatan ya. Apalagi saat ini masih pandemi, sehingga prokes kamu harus lebih ketat lagi ya.