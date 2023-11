Hari Diabetes Sedunia 2023: Tema dan Sejarah Peringatannya

Baca juga: 4 Upaya untuk Mencegah Diabetes

Tema Hari Diabetes Sedunia 2023

Ilustrasi. Foto: Unsplash

Sejarah Hari Diabetes Sedunia

Jakarta: Hari Diabetes Sedunia atau World Diabetes Day (WDD) diperingati tanggal 14 November setiap tahunnya. Peringatan ini merupakan salah satu kampanye kesadaran diabetes terbesar di dunia.Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula (glukosa) melebihi batas normal. Penyakit ini diakibatkan tidak mampunya seseorang mengambil glukosa ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi, sehingga terjadi penumpukan gula dalam aliran darah.Dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dunia terhadap penyakit diabetes, International Diabetes Federation (IDF) dan World Health Organization ( WHO ) menggagas Hari Diabetes Sedunia pada tahun 1991.Melansir laman World Diabetes Day, peringatan tahun ini mengusung tema Access to Diabetes Care. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berbagai aspek diabetes, seperti pencegahannya, cara mendeteksinya lebih awal, dan cara mengelola penyakit ini.Tema tersebut juga memiliki makna bahwa setiap pasien diabetes berhak dan harus mendapatkan akses perawatan yang setara. Pasien harus mendapat akses yang lebih mudah dan cepat terhadap pengobatan dan pelayanan penyakit ini.Menurut data dari International Diabetes Federation (IDF), jutaan penderita diabetes di seluruh dunia masih kesulitan untuk mendapatkan akses yang memadai untuk mendapatkan layanan dan pengobatan yang mereka butuhkan.Pentingnya akses tersebut utamanya dapat diperkuat oleh pemahaman bahwa diabetes adalah kondisi kronis yang memerlukan perawatan dan dukungan berkelanjutan. Tanpa perawatan yang tepat, penderita diabetes berisiko menghadapi berbagai komplikasi yang serius, seperti penyakit jantung hingga kerusakan saraf.Tanggal 14 November diketahui merupakan hari ulang tahun Sir Frederick Banting. Ia merupakan salah satu pionir dalam penemuan insulin bersama dengan Charles Best pada tahun 1922.Lalu pada 1991, International Diabetes Foundation (IDF) bekerja sama dengan World Health Organization (WHO) menetapkan tanggal 14 November itu sebagai Hari Diabetes Sedunia. Namun, peringatan itu baru secara resmi diakui sebagai hari PBB mulai tahun 2006.WDD menjadi salah satu kampanye kesadaran diabetes terbesar di dunia, dengan jangkauan yang mencapai lebih dari 1 miliar orang di lebih dari 160 negara. Kampanye ini bertujuan mengedukasi masyarakat global tentang pentingnya pencegahan dan pengelolaan diabetes, serta meningkatkan kesadaran akan isu-isu kesehatan yang berkaitan dengan diabetes.Sementara itu, simbol global yang menjadi identitas kampanye WDD adalah lingkaran berwarna biru. Simbol tersebut pertama kali diadopsi pada 2007 bersamaan dengan pengesahan Resolusi PBB tentang diabetes.Lingkaran biru sendiri melambangkan kesatuan komunitas global dalam menghadapi epidemi diabetes. Simbol ini berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan dan berperan aktif dalam upaya mengatasi masalah diabetes.