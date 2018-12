Jadwal Siaran Langsung Juventus vs Inter Milan Dini Hari Nanti

: Liga akhir pekan akan mulai bergulir pada Sabtu 8 Desember dini hari WIB. Para pencinta sepak bola disuguhkan big match antara Juventus kontra Inter Milan.Duel kedua tim ini merupakan jadwal giornata ke-15 Liga Serie-A Italia 2018--2019. Laga tersebut akan digelar di markas Juventus, Stadion Allianz.Laga Derbi d'Italia itu diprediksi berjalan seru lantaran kedua tim membutuhkan tiga poin demi menjaga peluang juara musim ini. Terutama untuk Juventus. Mereka saat ini menempati puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 40 poin dan unggul delapan poin dari pesaing terdekatnya, Napoli.Sementara itu, kemenangan atas Juventus menjadi satu-satunya torehan wajib diincar Inter andai mereka ingin punya kans juara. Sebab, mereka saat ini tertinggal 11 poin dari La Vecchia Signora.Namun, secara statistik, Juventus tentu masih akan diunggulkan pada laga nanti. Mengingat, mereka akan bermain di kandang sendiri. Sebab, mereka punya catatan impresif atas Inter selama memainkan laga kandang. Total, Juventus mencatatkan 59 kemenangan dari total 87 pertemuan terakhir mereka.Sabtu 8 Desember02:30: Juventus vs Inter Milan (live Bein Sports 1)02:30: Werder Bremen vs Fortuna Duesseldorf (live Fox Sports)03:00: Leganes vs Getafe (live Bein Sports 2)00:30: Fortuna Sittard vs AZ Alkmaar (live iNews TV)02:45: PSV vs Excelsior (live iNews TV)(ASM)