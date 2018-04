Prediksi Ropan: Manchester City Juara, Liverpool dan Madrid Menangi Derby

Baca juga: Jadwal Pertandingan Sepak Bola Hari Ini

Sabtu 7 April ini menjadi pekan yang menentukan bagi Manchester City untuk mengunci gelar juara di Liga Primer Inggris. Laga derby melawan Manchester United di Etihad akan jadi penentu.Jika pasukan Pep Guardiola mampu mengalahkan The Red Devils Manchester United, maka mereka akan menuntaskan perjalanan panjang di musim kompetisi 2017-2018 dengan trofi juara. Itu akan jadi gelar kelima City sepanjang sejarah, atau gelar ketiga sejak Liga Primer Inggris menggunakan format baru di tahun 1992.Bermain di Etihad menjadi modal bagus buat Sergio Aguero dan kawan-kawan untuk memenangkan pertandingannya. Derby Manchester ini menyita perhatian dunia karena melibatkan dua tim sekota dengan rivalitas tinggi terutama bagi kedua pelatih mereka Pep Guardiola dan Jose Mourinho.Jika kita melihat dari konsistensi penampilan pada musim ini, maka jelas peluang City untuk menang lebih besar dibanding United. Apalagi dalam pertandingan pertama di Old Trafford, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan mampu menjungkalkan Romelu Lukaku dan kawan-kawan.Tapi berbicara di Etihad, justru United selalu termotivasi dan tidak pernah kalah dalam dua kunjungan terakhir mereka. Musim lalu City dipaksa main imbamg 0-0, sementara pada musim 2015-2016, gol tunggal Marcus Rashford membenamkan City di depan publiknya.Hal inilah yang meyakini anak-anak United bahwa mereka bisa mencuri poin ketika berlaga di Etihad, sekaligus ingin menunda rencana pesta yang sudah disiapkan kubu rival.Mourinho memiliki keuntungan di saat tim asuhannya datang ke Etihad, kondisi tuan rumah sedang limbung akibat kekalahan telak 3-0 dari Liverpool di leg pertama perempat final Liga Champions.Untuk menunda gelar juara dari City, Mourinho harus memainkan taktik dan strategi yang bisa membuahkan hasil positif, mengingat City akan habis-habisan dan tidak akan melepas kesempatan terbaik saat menjamu United di kandangnya.Dengan tingkat penguasaan bola yang tinggi, memungkinkan City untuk mengontrol permainan sejak menit awal. Bila Mourinho menerapkan taktik ortodoksnya bertahan dan melancarkan serangan balik, ini akan sulit untuk dapat memukul City. Kekuatan City di tangan Pep Guardiola sangat berbeda khususnya di musim ini.Pasar taruhan menjagokan City dengan melepas 3/4 bola. Jika hasil ini imbang, United menang dalam bursa, namun diperkirakan City akan menyelesaikan laganya dengan kemenangan. Saya juga menjagokan City dengan persentase 55-45.Duel yang tak kalah serunya di Liga Primer Inggris juga tersaji di Stadion Goodison Park. Everton akan menjamu tetanganya yang sedang "on fire" Liverpool. Derby Merseyside ini memang tak seganas duel di Manchester, tapi tetap memiliki nilai prestisius karena ambisi Everton untuk mengalahkan Liverpool di setiap pertemuan kedua tim ini yang membuat pertandingan mereka enak untuk ditonton.Dalam lima duel terakhir kedua tim, Liverpool terlalu kuat dan mendominasi lewat empat kemenangan dan hanya sekali bermain imbang. Namun hasil imbang terakhir didapatkan Everton pada musim ini di Anfield, markasnya Liverpool. Sanggupkah Everton membuat kejutan saat mereka menjamu The Reds?Anak-anak Liverpool baru saja menuntaskan laga perempat final Liga Champions di leg pertama dengan gemilang ketika Mohamed Salah dan kawan-kawan menang 3-0 atas Manchester City. Liverpool dalam tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan sepertinya sulit buat Everton untuk menang jika pasukan Klopp serius menatap laga ini.Klopp harus berhati-hati untuk menjaga kebugaran timnya dan berharap anak asuhannya tidak cedera, karena leg kedua di Etihad Selasa depan jauh lebih penting bagi Liverpool untuk mengamankan satu tiket ke semifinal Liga Champions. Liverpool tentu ingin menang untuk menjaga peluangnya di empat besar masuk Zona Liga Champions. Tapi bisa saja duel melawan Everton berakhir imbang.Liverpool tidak akan tancap pedal gas untuk habis-habisan di Goodison Park. Atau mungkin saja Klopp kali ini memberi kesempatan kepada tim lapis keduanya dan menyimpan sejumlah pemain terbaiknya.Mohamed Salah tidak akan dipaksakan bermain setelah mengalami cedera ringan melawan City. Akan sangat berisiko buat Liverpool jika Klopp memainkan Salah. Klopp juga harus menjaga Sadio Mane agar tidak cedera. Dengan memainkan Danny Ings dan Dominic Solanke di garis depan, ini jauh lebih baik.Sedangkan buat pelatih Everton, Sam Alardyce, mengincar kemenangan adalah sesuatu yang wajar karena selama ini Everton selalu sulit mengatasi Liverpool. Reaksi pasar taruhan untuk duel ini menempatkan Liverpool voor balik 1/2 terhadap Everton. Masih memungkinkan buat Anda pegang Liverpool. Bila hanya ingin menang tipis, rasanya Liverpool bisa mendapatkannya. Saya juga menjagokan Liverpool dengan persentase 55-45.Tottenham Hotspur juga mengincar tiga poin saat mereka bertandang ke markas Stoke City di Stadion Bet365. Ini penting bagi Spurs untuk terus memelihara peluangnya lolos langsung ke Liga Champions musim depan bila mereka terus tampil konsisten di sisa tujuh laga ke depan.Kemenangan atas Stoke memberikan jarak yang ketat di antara Spurs dan Liverpool, apalagi tim asuhan Mauricio Pochettino itu menyimpan satu pertandingan dibanding Liverpool yang kini sudah memainkan 32 laga, sedangkan Spurs baru menyelesaikan 31 laga.Dilihat dari aspek manapun, sepertinya sulit buat Stoke untuk mengalahkan Spurs walau pertandingan ini dimainkan di kandang mereka. Stoke yang semakin terpuruk di zona degradasi, dihantam Spurs 5-1 dalam laga pertama musim ini di Wembley. Atas dasar kekuatan antar lini Spurs yang begitu kuat, rasanya berat bagi pasukan Paul Lambert untuk membendung Spurs.Kembalinya Harry Kane dari cedera serta penampilan Dele Alli yang mengesankan saat mengalahkan Chelsea di Stamford Bridge, membuat Spurs kini semakin percaya diri untuk menuntaskan semua laga sisanya dengan kemenangan. Bursa di pasar taruhan menjagokan Spurs dengan voor balik 1 1/2. Memang agak tinggi, tapi wajar dengan kondisi mereka yang sedang bagus-bagusnya. Untuk menang dengan selisih dua gol bisa Spurs dapatkan. Saya meyakini Spurs menang dengan persentase 60-40.



Sementara di La Liga Spanyol, juga terjadi Derby Madrid antara Real Madrid versus Atletico Madrid. Laga ini menjadi satu-satunya duel paling seru dan menarik perhatian di Spanyol ketimbang sembilan laga lainnya. Secara kebetulan persaingan kedua tim sekota ini sangat ketat di posisi kedua dan ketiga klasemen sementara La Liga.



Real Madrid terus memberi tekanan terhadap Atletico dengan hanya selisih empat poin. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan harus memaksakan kemenangan jika ingin meneror Atletico. Kemenangan atas Atletico akan membuat jarak keduanya hanya terpaut satu angka dan ini makin menegangkan buat keduanya guna mengakhiri musim berebut posisi kedua.



Memang tidak mudah buat Los Blancos untuk meraih kemenangan walau pertandingan ini dilangsungkan di Santiago Bernabeu. Laga awal musim ini antara keduanya berakhir imbang tanpa gol. Real Madrid selalu kesulitan melawan Atletico, namun posisi tim asuhan Zinedine Zidane saat ini dalam kondisi terbaik dengan memenangkan lima laga terakhirnya di semua kompetisi.

Kemenangan atas Juventus di leg pertama perempat final Liga Champions, secara psikologis menguntungkan Madrid manakala mereka menjamu Los Rojiblancos yang ditangani Diego Simeone.



Dari statistik pertemuan kedua tim sekota ini, jelas Real Madrid jauh lebih superior dengan mencatatkan 100 kali kemenangan berbanding 49 untuk Atletico dan sisanya 43 laga berakhir imbang. Tapi kali ini Atletico punya kepentingan untuk mengamankan posisinya di peringkat kedua klasemen.



Mereka tidak boleh kalah dari Real Madrid, dan hasil imbang adalah hal positif buat Diego Costa dan kawan-kawan. Kemenangan atas Real Madrid akan lebih memastikan posisi mereka untuk finis di urutan kedua. Pasar taruhan menjagokan Real Madrid dengan memberikan 3/4 bola. Untuk menang satu gol, Madrid bisa dapatkan. Saya memperkirakan persentase Madrid menang adalah 55-45.



Di Serie A Italia tidak terdapat satu pun pertandingan yang menarik untuk kita simak. Semua tim papan atas diperkirakan akan meraih tiga poin akhir pekan ini. Pimpinan klasemen Juventus walau harus menjalani laga tandang, namun tim asuhan Massimiliano Allegri itu bisa memenangkan laga di kandang Benevento, tim juru kunci yang berada di posisi ke-20.



Meskipun dalam laga pertama di Allianz, Gianluigi Buffon dan kawan-kawan hanya menang tipis 2-1, tapi itu bukan sebuah ukuran bahwa Juventus akan terkendala saat datang ke Stadion Ciro Vigorito.



Juventus tetap harus fokus untuk tidak kehilangan angka, mengingat posisi mereka belum aman dari kejaran Napoli. Selisih empat poin dari Napoli terlalu dekat dengan sisa pertandingan Serie A masih ada delapan laga. Napoli pekan ini akan menjamu Chievo di San Paolo, dan tiga angka sudah di depan mata buat pasukan Maurizio Sarri.



Penting bagi Napoli menang untuk terus menjaga peluangnya merebut kembali puncak klasemen jika Juventus dalam beberapa laga ke depan tertahan. Juventus dijagokan dengan voor balik atas Benevento 1 3/4. Anda boleh memegang Juventus dengan kemungkinan menang dua gol. Saya juga melihat kemungkinan Juventus mencetak lebih dari satu gol sangat besar dengan persentase antara 60-40 sampai 70-30.





Persentase Liga Primer Inggris

Everton vs Liverpool 45-55

Bournemouth vs Crystal Palace

Brighton vs Huddersfield 50-50

Leicester vs Newcastle 55-45

Stoke vs Tottenham 40-60

Watford vs Burnley 55-45

West Bromwich vs Swansea 50-50

Man. City vs Man.United 55-45

Arsenal vs Southampton 60-40

Chelsea vs West Ham 60-40



Persentase La Liga Spanyol

Alaves vs Getafe 50-50

Celta Vigo vs Sevilla 45-55

Real Betis vs Eibar 55-45

Barcelona vs Leganes 70-30

Levante vs Las Palmas 55-45

Real Madrid vs Atletico 55-45

Sociedad vs Girona 55-45

Valencia vs Espanyol 60-40

Villarreal vs Bilbao 60-40



Persentase Serie A Italia

Benevento vs Juventus 40-60

Roma vs Fiorentina 55-45

SPAL vs Atalanta 45-55

Sampdoria vs Genoa 50-50

Torino vs Inter 45-55

Crotone va Bologna 50-50

Verona vs Cagliari 50-50

Napoli vs Chievo 70-30

Udinese vs Lazio 50-50

Milan vs Sassuolo 60-40



Tak ingin ketinggalan update berita bola dan olahraga? Follow instagram kami @medcom_olahraga



Video: Dilema City di Derby Manchester





(ACF)