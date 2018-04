Prediksi Manchester City vs Manchester United: Dilema Tuan Rumah

: Manchester City bersiap menyambut gelar juara Liga Primer Inggris 2017--2018 kala menjamu Manchester United di Etihad Stadium, Sabtu 7 April 2018. Namun, kegalauan justru berkecamuk di batin manajer Pep Guardiola.Kemenangan atas sang rival bakal membawa City keluar sebagai kampiun. Perbedaan 19 poin tak akan mampu dikejar United meski masih menyisakan enam pertandingan lagi.Kendati hitungan matematis sudah bisa menjawab, Guardiola malah masih saja 'hitung-hitungan'. Perkaranya, The Citizens menatap tiga laga genting dalam sepekan ke depan."Saat Anda menghadapi tiga laga genting melawan United, Liverpool, dan Tottenham dalam waktu tiga hari ke depan, sangat penting untuk menentukan strategi dan susunan pemain dengan memperhatikan kondisi fisik," ujar Guardiola.Pernyataan Guardiola menyiratkan bahwa ia masih bingung menentukan susunan pemainnya malam nanti. Memasang susunan pemain terbaik bukan prioritasnya, melainkan dilihat dari kondisi fisik.Hal tersebut bisa dipahami karena David Silva cs masih berpeluang meraih gelar di Liga Champions meski kalah telak 0-3 dari Liverpool di leg pertama tengah pekan kemarin. Mengistirahatkan sejumlah pemain kunci menjadi pilihan bijaksana di tengah situasi dilematis ini.Senada, Raheem Sterling juga masih memikirkan laga kontra The Reds di leg 2 nanti. "Kami pasti akan berpesta juara, tapi alternatif pikiran menuju Liverpool berada di garda terdepan," imbuh Sterling.Tentu Guardiola mengincar trofi Liga Inggris yang sudah di depan mata. Sebab, ada catatan istimewa yang bisa diraih selain dari pada gelar juara.Apabila berhasil memastikan status juara pada akhir pekan ini, City akan menyamai rekor United tahun 1956. Kala itu, Setan Merah membukukan rekor sebagai tim tercepat yang merengkuh trofi liga.Di sisi lain, manajer Jose Mourinho malah melontarkan pernyataan 'menjebak'. Menurutnya, The Noisy Neighbour tak akan lagi bisa terkejar, sehingga ia tak mau muluk-muluk soal hasil pertandingan nanti.Mourinho memgaku hanya akan meraih poin sebanyak-banyaknya hingga akhir liga. Motivasinya saat ini adalah mengamankan posisi runner up."Motivasi saya saat ini adalah mengakhiri liga di posisi kedua. Sampai detik ini, secara matematis Man United masih mungkin terlempar dari dua besar," ungkapnya lagi dikutip dari Goal International.Lebih baik finish ketiga daripada keempat, lebih baik lagi finish kedua daripada ketiga. Kami telah lama duduk di peringkat kedua, maka dari itu kami akan berjuang mengamankan posisi ini. Yang penting adalah meraih poin (di Derby Manchester)," tambahnya.Manchester United 1 - 2 Manchester City (Liga Primer Inggris)Manchester United 2 - 0 Manchester City (ICC)Manchester City 0 - 0 Manchester United (Liga Primer Inggris)Manchester United 1 - 0 Manchester City (Piala Liga Inggris)Manchester United 1 - 2 Manchester City (Liga Primer Inggris)Manchester City 0 - 1 Manchester United (Liga Primer Inggris)Manchester City 1 - 0 Chelsea (Liga Primer Inggris)Manchester City 1 - 2 Basel (Liga Champions)Stoke City 0 - 2 Manchester City (Liga Primer Inggris)Everton 1 - 3Manchester City (Liga Primer Inggris)Liverpool 3 - 0 Manchester City (Liga Champions)Crystal Palace 2 - 3 Manchester United (Liga Primer Inggris)Manchester United 2 - 1 Liverpool (Liga Primer Inggris)Manchester United 1 - 2 Sevilla (Liga Champions)Manchester United 2 - 0Brighton (Piala FA)Manchester United 2 - 0 Swansea City (Liga Primer Inggris): Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Delph; Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Sterling, Aguero, Sane: David de Gea; Valencia, Smalling, Bailly, Valencia; Matic, Sanchez, Pogba, Lingard, Mata; Lukaku(FIR)