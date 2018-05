Prediksi Ropan: Barca Menang di El Clasico, Liverpool Tahan Chelsea

memang sudah mengunci gelar juara di La Liga Spanyol 2017 -- 2018. Namun, pertemuan "Los Azulgrana" dengan rival abadinya Real Madrid, dalam duel bertajuk "El Clasico" pada Senin 7 Mei dini hari WIB, tidak akan dilewatkan begitu saja oleh Lionel Messi dan kawan-kawan. Kemenangan tetap akan jadi prioritas utama untuk mengukuhkan kedigdayaan Barcelona di Spanyol musim ini.Madrid juga tentunya tak akan membiarkan Barcelona memenangkan laga di Camp Nou, walau terasa berat karena beberapa pemain "Los Blancos" tidak dalam kondisi terbaik. Pelatih kepala Zinedine Zidane juga harus berhitung matang untuk laga ini, karena bisa berisiko tinggi bila sampai pemain kuncinya mengalami cedera. Real Madrid boleh saja melihat bahwa duel dengan Barcelona adalah hal prestisius dengan tujuan menghindar dari kekalahan. Namun yang jauh lebih penting sebenarnya bagaimana Zidane dapat menjaga kebugaran timnya sebelum menyambut final Liga Champions melawan Liverpool di Kiev, Ukraina, 26 Mei mendatang.Jika harus berhitung dengan kondisi saat ini, sesungguhnya "El Clasico" ini tak perlu jadi target buat Madrid untuk menang. Laga ini menjadi hambar karena baik buat Barcelona dan Madrid, semuanya sudah berakhir dengan mahkota juara musim ini telah diraih tim asuhan Ernesto Valverde, sementara Madrid sudah aman di posisi tiga besar untuk menyegel tiket langsung lolos ke Liga Champions musim depan. Kalau ada sesuatu yang menarik dari pertandingan yang melibatkan dua klub besar di Spanyol itu, mungkin kado perpisahan untuk seorang legenda Anders Iniesta yang akan diberikan oleh seluruh pemain Barcelona di lapangan. Artinya, menang lawan Madrid di laga "El Clasico" terakhir bagi Iniesta adalah sebuah kenangan terindah yang tak terlupakan sepanjang karier salah satu gelandang terbaik di dunia tersebut.Barcelona jelas akan bermain serius dan memforsir kemenangan di depan pendukung fanatiknya. Mereka akan bermain untuk Iniesta dan ingin menghibur pendukungnya. Sementara bagi Madrid menyelesaikan laga dengan tidak kalah adalah hal yang wajar, walau sebenarnya kalah pun tidak akan mengusik mereka atau berpengaruh dalam posisi Madrid di klasemen. Kecuali jika Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan ingin mengejar Atletico Madrid di posisi kedua, maka bisa saja Zidane menyuruh timnya habis-habisan guna meraih tiga poin sekaligus membayar lunas kekalahan 3-0 Madrid di Santiago Bernabeu pada laga pertama musim ini. Bagaimana bursa di pasar taruhan menyikapi duel ini ? Barcelona diunggulkan dengan 0:3/4. Untuk menang dengan satu gol rasanya bisa Barcelona dapatkan. Saya sendiri melihat laga ini akan jadi milik Barcelona dengan persentase 60-40.Sementara Di Liga Primer Inggris, Liverpool yang baru saja mendapat tiket lolos ke final Liga Champions, harus melakoni laga berat menghadapi "The Blues" Chelsea di Stamford Bridge. Bagi tim asuhan Juergen Klopp, laga ini penting untuk tetap menjaga momentum mereka dengan atmosfer yang tengah bagus setelah berjaya di pentas Eropa, serta ingin mengamankan pertandingan ini dengan tidak mengalami kekalahan. Dengan menahan imbang Chelsea, buat Mohamed Salah dan kawan-kawan sudah cukup untuk tetap berada di kelompok empat besar.Chelsea memandang pertandingan ini lebih serius karena tim asuhan Antonio Conte dituntut harus menang untuk membuka persaingannya dengan Liverpool dan Tottenham masuk ke posisi "big four". Chelsea tak boleh bermain imbang karena itu merugikan mereka sekaligus membuat posisi Eden Hazard dan kawan-kawan sulit menembus empat besar. Chelsea memang dalam situasi sulit karena dengan kemenangan pun atas Liverpool, tak menjamin mereka lolos ke Liga Champions walau itu melalui kualifikasi. Nilai akhir Chelsea akan sama dengan dengan Liverpool 75, namun "The Blues" kalah dalam seliish gol dari "The Reds".Harapan satu-satunya Chelsea seandainya mereka sanggup mengalahkan Liverpool, dengan berharap Brighton & Hove Albion dapat membuat kejutan memukul Liverpool pada laga terakhir atau menahan imbang Jordan Henderson dan kawan-kawan di pekan ke-38. Hanya saja kecil kemungkinan itu bisa terlaksana mengingat laga Liverpool versus Brighton dimainkan di Anfield. Sulit berharap banyak jika main di Anfield, karena Liverpool adalah satu-satunya tim yang hingga kini tidak terkalahkan di kandangnya. Namun sejauh ini pasar taruhan di Asia dan Eropa justru menjagokan Chelsea denganDuel ini cenderung berakhir imbang, namun jika Anda ingin bermain Chelsea silahkan saja. Bisa dipahami bila Liverpool tak akan ngotot karena memilih berkonsentrasi di final Liga Champions. Persentase saya adalah 50-50.Laga menarik lainnya di Liga Primer Inggris bakal tersaji di Stadion Emirates, markasnya Arsenal. "The Gunners" akan meladeni pesaing terdekatnya di klasemen yakni Burnley. Alexander Lacazette dan kawan-kawan harus mewaspadai ambisi besar yang disandang Burnley untuk mengalahkan Arsenal. Dengan hanya berselisih tiga angka, jelas memberi ancaman bagi tim dari London Utara tersebut. Jika Arsenal kalah, maka situasinya akan tambah runyam, mengingat tim asuhan Arsene Wenger itu juga baru tersingkir di semi final Liga Europa.Perpisahan Arsene Wenger dengan pasukannya pada akhir musim menjadi tak berkesan bila mendapatkan Arsenal terlempar dari enam besar dan untuk pertama kalinya di era modern Liga Primer mereka menempati posisi ketujuh. Lebih menyedihkan lagi karena Arsenal terancam tidak ikut di Liga Europa musim depan, bila mereka disalip oleh Burnley. Makanya menjadi penting laga ini bagi seluruh pemain Arsenal untuk mendulang kemenangan dan meraih tiga angka. Hanya dengan kemenangan atas tim asuhan Sean Dyche, posisi Arsenal di peringkat enam menjadi aman. Burnley tak mungkin lagi mengejar Arsenal dengan hanya menyisakan satu laga. Arsenal diunggulkan di pasar taruhan dengan. Arsenal bisa mengatasi Burnley. Tapi Anda masih boleh memegang Burnley di babak pertama, sebelum balik megang Arsenal di babak kedua. Saya memberi persentase 55-45 untuk Arsenal.Di Seri A Italia, peluang "Si Nyonya Tua" Juventus untuk semakin mendekatkan dirinya ke mimbar juara atau "scudetto" musim ini tinggal menunggu waktu saja. Tiga angka bahkan sudah di depan mata bagi pasukan Massimiliano Allegri manakala mereka menjamu Bologna di Allianz. Dengan unggul empat angka di atas pesaing terdekatnya Napoli, maka kemenangan atas Bologna secara tidak langsung membuat Napoli dalam posisi sulit dengan menyisakan dua laga setelah pekan ini.Gonzalo Higuain dan kawan-kawan tinggal membutuhkan enam angka lagi untuk mengunci gelar juara musim ini atau yang ketujuh secara beruntun. Gelar itu akan datang lebih cepat seandainya pada hari Minggu, Napoli gagal meraih hasil positif ketika menjamu Torino di kandangnya. Jika Napoli menang dan Juventus menang, pekan depan akan jadi penentuan buat keduanya. Juventus hanya butuh sekali menang dalam dua laga sisanya melawan AS Roma dan Hellas Verona. Sementara Napoli akan menghadapi Sampdoria dan Crotone. Pasar taruhan menjagokan Juventus dengan. Anda harus yakin dengan Juventus dan jangan pernah ragu. Persentase untuk laga ini adalah 60-40.Girona vs Eibar 55-45Bilbao vs Betis 50-50Celta Vigo vs La Coruna 60-40Villarreal vs Valencia 55-45Malaga vs Alaves 55-45Atletico vs Espanyol 60-40Las Palmas vs Getafe 55-45Barcelona vs Madrid 60-40Leganes vs Levante 55-45Bournemouth vs Swansea 55-45Leicester vs West Ham 55-45Watford vs Newcastle 50-50West Bromwich vs Tottenham 40-60Everton vs Southampton 55-45Manchester City vs Huddersfield 70-30Arsenal vs Burnley 55-45Chelsea vs Liverpool 50-50Milan vs Verona 60-40Juventus vs Bologna 60-40Udinese vs Inter Milan 45-55Chievo vs Crotone 50-50Genoa vs Fiorentina 55-45Lazio vs Atalanta 60-40Napoli vs Torino 60-40SPAL vs Benevento 50-50Sassuolo vs Sampdoria 55-45Cagliari vs Roma 40-60(ASM)