Jadwal Siaran Langsung Liga Top Eropa Hari Ini

: Liga Primer Inggris, La Liga Spanyol, Serie-A Italia dan kompetisi lainnya akan kembali melanjutkan kompetisinya hari ini Sabtu, 5 Mei.Pekan ke-36 Liga Primer akan dibuka dengan duel antara Stoke City kontra Crystal Palace. Laga ini menjadi kesempatan The Potters berjuang di sisa musim untuk tetap bertahan di Liga Primer.Pasalnya, Stoke kini menempati posisi 19 dengan torehan 30 poin, terpaut dua poin dari juru kunci West Bromwich Albion. Sedangkan dengan Southampton yang berada diatasnya, Peter Crouch cs masih tertinggal dua poin.Laga lainnya akan mempertemukan tim juru kunci West Brom yang akan menghadapi Tottenham Hotspur. West Brom yang sudah hampir pasti terdegradasi harus menghadapi Spurs yang sedang dalam performa kurang stabil di akhir kompetisi.Dari La Liga Spanyol, Athletic Bilbao yang terseok-seok musim ini berpeluang memperbaiki posisi pada jornada ke-36. Namun, tentunya jika mereka mampu meraih hasil positif dari Real Betis yang justru sedang naik daun musim ini.Laga sengit akan tersaji antara Villarreal yang kedatangan tamu kuat Valencia. Kedua tim yang sedang mengisi peringkat enam besar klasemen La Liga tentunya mengincar poin penuh untuk mengamankan tiket kompetisi Eropa.Sementara dari kompetisi Serie-A, giornata ke-36 akan dibuka laga AC Milan kontra Verona. Kemenangan tentu akan membuat Rossoneri kembali mampu bersaing memperebutkan tiket Liga Europa musim depan.Pada laga lain, Juventus kian dekat menyegel titel Scudetto musim ini jika berhasil mengalahkan Bologna. Tambahan tiga poin akan membuat Juventus unggul sementara tujuh poin dari Napoli di posisi kedua.Pertandingan menarik juga akan hadir dari kompetisi lokal Liga 1 Indonesia 2018. Dua partai menarik akan tersaji mulai sore hingga malam nanti.Lanjutan laga pekan ketujuh akan mempertandingkan PSMS Medan kontra Barito Putera. Sementara di malam harinya, partai menarik akan tersaji antara Bali United yang akan menjamu Sriwijaya FC.18:30 WIB - Stoke City vs Crystal Palace (Bein Sports 1)21:00 WIB - Bournemouth vs Swansea City21:00 WIB - Leicester City vs West Ham United (Bein Sports 2)21:00 WIB - Watford vs Newcastle United21:00 WIB - West Bromwich vs Tottenham Hotspur (Bein Sports 1)23:30 WIB - Everton vs Southampton (MNC TV)18:00 WIB - Girona vs Eibar (Bein Sports 2)21:15 WIB - Athletic Bilbao vs Real Betis23:30 WIB - Celta Vigo vs Deportivo La Coruna (Bein Sports 2)01:45 WIB - Villarreal vs Valencia (Bein Sports 2)23:00 WIB - AC Milan vs Verona01:45 WIB - Juventus vs Bologna20:30 WIB - Borussia Dortmund vs Mainz 05 (Fox Sports)20:30 WIB - RB Leipzig vs Wolfsburg20:30 WIB - Koeln vs Bayern Muenchen (Fox Sports 2)20:30 WIB - Werder Bremen vs Bayer Leverkusen20:30 WIB - Borussia M'Gladbach vs Freiburg20:30 WIB - Eintracht Frankfurt vs Hamburg SV20:30 WIB - Augsburg vs Schalke 0420:30 WIB - Hannover vs Herta Berlin20:30 WIB - Stuttgart vs Hoffenheim15:30 WIB - PSMS Medan vs Barito Putera (Indosiar)18:00 WIB - Bali United vs Sriwijaya FC (Indosiar)(REN)