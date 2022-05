[Cek Fakta] Beredar Video Warga Tiongkok Calon Penghuni Ibu Kota Baru Mulai Berdatangan? Cek Faktanya

"Warga negara asing WNA dari China calon penghuni IKN sudah mulai berdatangan .mempergunakan Tradisi pakaian adat Dayak Kalimantan.semogah tragedi MANGKOK MERAH jilid 2 akan terjadi"

"Faktanya, bukan warga Cina calon penghuni IKN di Kalimantan. Orang-orang di video itu adalah Suku Dayak Iban Sarawak yang terbang dari Miri, Sarawak, Malaysia ke Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 30 April 2022 menggunakan pesawat Air Asia." tulis Turnbakhoax.id dalam laporannya.

Beredar di media sosial sebuah video yangmemperlihatkan orang-orang dengan pakaian adat suku Dayak sedang menaiki pesawat. Diklaim, mereka adalah warga negara Tiongkok calon penghuni Ibu Kota Baru yang sedang menyamar.Akun Facebook Gra Tjokro Pramesti Ponjowati mengunggah video tersebut pada Rabu, 4 Mei 2022. Pada unggahan video berdurasi 44 detik tersebut, akun itu menyertakan narasi sebagai berikut:Benarkah? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim pada video yang memperlihatkan warga Tiongkok calon penghuni Ibu Kota Baru menyamardengan memakai pakaian adat suku Dayak sedang menaiki pesawat adalah salah. Faktanya, orang-orang di dalam video merupakan suku Dayak Iban Sarawak, Malaysia. Dikutip dari Turnbackhoax.id, suku Dayak Iban Sarawak dalam video terbang dari Miri, Sarawak, ke Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 30 April 2022 menggunakan pesawat Air Asia. Terdapat kata-kata “Agi Idup, Agi Ngelaban” yang terdengar di video, ditemukan bahwa kata-kata ini merupakan pepatah Iban yang berarti “Berjuang selagi nafas masih ada”.Penelusuran selanjutnya dengan menggunakan kata kunci “Suku Dayak Iban naik pesawat” pada mesin pencari Google ditemukan sebuah video berjudul “60 Orang Dayak Naik Pesawat #dayak #iban #kalimantan” yang diunggah kanal Youtube Onal Majan pada 2 Mei 2022. Video ini merupakan unggahan ulang dari video yang diunggah oleh akun Tiktok @cwekbajumerah pada 30 April 2022.Pula, video identik juga diunggah salah satunya video dengan narasi sebagai berikut:“60 passengers in traditional Sarawakian sirat costume led by Panglima Peter John Jaban board Air Asia Flight from Miri to Kota Kinabalu. We are so proud to be part of this momentous and historic event! Agi Idup, Agi Ngelaban! Oooo ha!!” yang diunggah pada 30 April 2022 dan video dengan narasi ‘Welcome onboard Air Asia, MYY-BKI, 30/04/2022″Terjemahan:“60 penumpang dengan kostum sirat tradisional Sarawak yang dipimpin oleh Panglima Peter John Jaban menaiki Penerbangan Air Asia dari Miri ke Kota Kinabalu. Kami sangat bangga menjadi bagian dari peristiwa penting dan bersejarah ini! Agi Idup, Agi Ngelaban! Ooo ha!!” yang diunggah pada 30 April 2022 dan video dengan narasi ‘Welcome onboard Air Asia, MYY-BKI, 30/04/2022″Klaim pada video yang memperlihatkan warga Tiongkok calon penghuni Ibu Kota Baru menyamardengan memakai pakaian adat suku Dayak sedang menaiki pesawat adalah salah. Faktanya, orang-orang di dalam video merupakan warga Malaysia bersuku Dayak Iban Sarawak.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.





(WAN)

https://turnbackhoax.id/2022/05/05/salah-video-wna-dari-china-calon-penghuni-ikn-sudah-mulai-berdatangan-mempergunakan-tradisi-pakaian-adat-dayak-kalimantan/https://www.youtube.com/watch?v=s-ttpOGkm3chttps://www.tiktok.com/@cwekbajumerah/video/7092430675478924570*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016Kami saat ini mengadakan survei/kuesionerbertujuan memahami perilaku dan preferensi audiens terkait konten cek fakta dari media/pers di Indonesia. Anda bisa mengisi survei melalui tautan link di bawah ini. Data Anda akan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan guna keperluan penelitian.Link survei: https://tinyurl.com/survei-audiens-cekfakta