[Cek Fakta] Kumpulan Foto Hoaks yang Beredar Sepekan Terakhir

Peredaran hoaks masih bertebaran melalui sejumlah platform media sosial. Termasuk, hoaks dalam bentuk foto yang menggunakan gambar pejabat publik hingga gambar suasana salat idul fitri.Berikut rangkuman foto hoaks yang tim Cek Fakta Medcom.id rangkum dalam sepekan terakhir:Akun twitter @ezkisuyanto ikut mengunggah sejumlah foto yang memuat narasi suasana salat Idulfitri di Masjid Istiqlal. Diklaim, sebanyak 300 ribu orang meluber hingga halaman Gereja Katedral. Foto yang diunggah pada 3 Mei 2022 disematkan narasi sepeerti berikut:"Sholat Ied di Mesjid Istiqlal 300 ribu orang meluber sampai halaman Gereja Katedral..adem." Namun, dari penelusuran kami, klaim bahwa foto itu memperlihatkan suasana salat Idulfitri di Masjid Istiqlal sampai meluber di halaman Gereja Katedral dekat Masjid Istiqlal, adalah salah. Faktanya, foto itu memperlihatkan suasana di halaman Gereja Kayutangan di Malang, Jawa Timur. Hal itu tampak dalam sebuah foto artikel yang dimuat suaramalang.id, pada Senin 2 Mei 2022. Foto gereja itu identik dengan foto yang dinarasikan sebagai gereja Katedral dan dekat dengan Istiqlal.Foto itu sebenarnya memperlihatkan suasana salat Idulfitri di pelataran Gereja Katolik Hati Kudus Yesus atau Gereja Kayutangan, Malang. Gereja itu berdekatan dengan Masjid Agung Jami Malang."Jemaah shalat Idulfitri Masjid Agung Jami Malang membludak, imbas pelonggaran aturan yang ditetapkan pemerintah. Alhasil meluber ke jalanan, termasuk kawasan Jalan Basuki Rahmat lokasi Gereja Kayutangan berada. Jaraknya kurang lebih 200 meter dari masjid," tulis Suaramalang.id dalam laporannya.Beredar sebuah gambar yang memperlihatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diklaim mengenakan baju lebaran ASN. Foto itu beredar di media sosial.Akun Facebook Indah Hasya S membagikan foto itu pada Sabtu, 16 April 2022. Pada unggahan gambarnya, akun itu menyertakan narasi sebagai berikut:"Baju Lebaran ASN ...Wuihh..#SegalaMerkMigor"Dari hasil penelusuran, klaim pada gambar yang beredar memperlihatkan Menko Marves Luhut mengenakan baju lebaran ASN bergambar berbagai kemasan minyak goreng adalah salah. Faktanya, gambar tersebut hasil suntingan.Melalui reverse image, foto identik dimuatsindonews.compada artikel berjudul "Pengamat Sebut Klaim Big Data Luhut sebagai Manipulasi Informasi" pada 14 Maret 2022. Pada artikel itu Luhut mengenakan kemeja putih polos tidak ada gambar berbagai kemasan minyak goreng.Pada artikel itu juga tidak membahas baju khusus ASN. Melainkan membahas opini Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam yangmenuding data 110 juta orang yang diklaim Luhut menyetujui pemilu ditunda atau masa jabatan presiden diperpanjang, adalah manipulatif.Beredar artikel daring yang menggunakan foto sampul sebuah mobil dan sepeda motor dalam keadaan hancur. Disebutkan, foto itu menunjukkan kecelakaan melibatkan mobil dan motor yang menewaskan tujuh pemudik. Tiga orang di antaranya merupakan satu keluarga.Akun Facebook Abyan Frizky Pratama turut membagikan kabar itu pada Senin, 2 Mei 2022. Akun itu mengunggah tautan link artikel berjudul sebagai berikut:"Innalillahi, Kejadian Tadi Siang, Pergi Mudik, 7 Orang Meninggal Karena Kecelakaan Tiga di Antaranya Satu Keluarga Meninggal Di jalanan”Tapi, dari hasil penelusuran, klaim bahwa adanya kecelakaan yang menewaskan tujuh pemudik adalah salah. Faktanya, tidak ada korban dalam kecelakaan tersebut. Foto yang disematkan pada artikel yang beredar merupakan peristiwa kecelakaan yang terjadi pada Jumat, 11 Juni 2021. Foto yang identik dimuat Inews.id, pada artikel berjudul “Tabrakan Beruntun 3 Mobil dan 2 Motor di Bangka Barat, Korban Hanya Luka Ringan” pada Sabtu, 12 Juni 2021.Berikut keterangan pada artikel:Tabrakan beruntun parah terjadi di Jalan Raya Pangkalpinang - Muntok, Kabupaten Bangka Barat melibatkan tiga mobil dan dua motor. Dalam insiden ini para korban hanya mengalami luka ringan.Kecelakaan di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa ini terjadi pada Jumat (11/6/2021) sore kemarin. Baik mobil dan motor yang terlibat tabrakan ini mengalami kerusakan cukup berat. Namun ajaibnya tidak sampai memakan korban jiwa."Korban pengendara mobil dan motor mengalami luka ringan dan sudah dibawa ke puskesmas," kata Kasat Lantas Polres Bangka Barat, Iptu RTA Sianturi, Sabtu (12/6/2021) siang.Beredar sebuah foto yang memperlihatkan siswa sekolah sedang berbaris diklaim membentuk "SS" seperti simbil Nazi. Disebutkan, kegiatan itu merupakan perayaan ulang tahun pemimpin Nazi Adolf Hitler oleh siswa sekolah di Ukraina tahun lalu.Akun Twitter M.E (@Z_Marconie) membagikan foto tersebut pada 20 April 2022. Pada unggahan fotonya, akun itu menyertakan narasi sebagai berikut:"#Lvov #Ukraine Schoolchildren forced to line up in SS runes in order to celebrate Hitler’s birthday last year"Terjemahan:"#Lvov #Ukraina Anak-anak sekolah dipaksa berbaris dalam bentuk SS untuk merayakan ulang tahun Hitler tahun lalu"Dari hasil penelusuran, klaim pada foto yang beredar memperlihatkan siswa sekolah di Ukraina merayakan ulang tahun Hitler adalah salah. Faktanya, foto tersebut adalah flash mob berbaris dalam bentuk angka “55” yang dilakukan di pusat kota Penza, Rusia sebagai perayaan 55 tahun penerbangan berawak pertama ke luar angkasa.Melalui reverse image, foto yang sama dimuat situs berbahasa Rusia penza.rfn.ru. Pada artikel itu dijelaskan aksi massal yang dinamai "Penaklukan Luar Angkasa" diadakan di pusat Penza untuk menghormati penerbangan berawak pertama ke luar angkasa pada Selasa, 12 April 2016. Para peserta flash mob berbaris dalam bentuk angka "55", yang berarti peringatan 55 tahun penerbangan berawak pertama ke luar angkasa, sekaligus melepaskan balon ke angkasa."Setelah itu, dalam rangka acara massal, diadakan kompetisi dan kuis tentang pengetahuan tentang sejarah luar angkasa negara mereka. Untuk ini, para peserta dibagi menjadi empat tim", tulis situs tersebut. 