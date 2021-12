[Cek Fakta] Beredar Pesan Berantai Sebut Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj Keturunan PKI? Cek Dulu Faktanya

"Eehhh,,,ternyata anak PKI. Pantas aja dia Bikin Islam Nusantara dan benci dengan aturan Islam"

Beredar pesan berantai yang menyebutkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj keturunan PKI. Narasi ini beredar disertai foto Said Aqil bersandingan dengan foto Achmad Dasuki Siradj.Pada foto yang beredar, terdapat foto kartu tanda anggota fraksi Partai Komunis Indoensia (KPI) atas nama Achmad Dasuki Siradj bernomor 215. Cek Fakta Medcom.id menerima foto tersebut dari laporan yang disampaikan oleh pembaca melalui nomor pengaduan konten hoaks di nomor 082113322016.Pada foto juga terdapat narasi sebagai berikut:Benarkah Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj keturunan PKI? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim Achmad Dasuki Siradj ayah dari KH Said Aqil adalah salah. Faktanya, tidak ada silsilah di antara keduanya. Faktanya, informasi ini adalah hoaks lama yang kembali beredar.Kami pernah mengulas klaim serupa pada 23 April 2021. Laporannya bica dibaca pada artikel berjudul "[Cek Fakta] Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj Keturunan PKI? Ini Faktanya" Dilansir rri.co.id, Said Aqil Siradj lahir pada 03 Juli 1953, di Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat dari pasangan, KH Aqiel Siradj dan Nyai Hj Afifah binti Kyai Harun.Aqiel Siradj merupakan pengasuh Pondok Pesantren Kempek yang menjadi salah satu pesantren penting di Cirebon. Kyai Aqiel merupakan menantu dari Kyai Harun bin Abdul Jalil, yang menjadi benteng dari Pesantren Kempek.Said Aqiel Siradj adalah putra ke dua dari lima bersaudara yang dikenal dengan sebutan Pandawa Lima yaitu Abuya KH. Ja'far Shodiq Aqiel Siradj (Alm), KH. Said Aqiel Siradj, KH. Muh. Musthofa Aqiel Siradj, KH. Ahsin Syifa Aqiel Siradj (Alm) dan KH. Ni'amillah Aqiel Sirad.Kelima bersaudara tersebut berdomisili di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon kecuali KH. Said Aqiel Siradj berdomisili di Jakarta karena tugas beliau sebagai ketua umum PBNU yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia.Ayahhanda Kyai Aqiel mewarisi darah ulama, dari pesantren Gedongan, Cirebon. Ia merupakan putra dari Kyai Siradj, yang masih keturunan dari Kyai Muhammad Said Gedongan, Cirebon.Kyai Muhammad Said, merupakan ulama yang menyebarkan Islam dengan mengajar santri di pesantren, dan turut berjuang melawan penjajah Belanda.Kyai Muhammad Said Gedongan wafat pada tahun 1931. Gedongan terletak di Desa Ender, Kecamatan Pangenan, di kawasan Timur Cirebon, Jawa Barat.Sementara itu, Achmad Dasuki Siradj adalah tokoh PKI yang lahir pada 23 Mei 1903 di Surakarta, Jawa Tengah.Saat PKI melakukan pemberontakan pada Belanda November 1926, Ahmad Dasuki menjadi salah satu yang ditangkap. Sebanyak 1000 orang ditangkap di Surakarta. 500 orang kemudian dibebaskan setelah dilakukan penahanan dan diinterogasi. 417 kemudian dipenjara setelah diadili.83 orang dibuang ke Digul. Tokoh-tokoh penting PKI Solo seperti Marco, Wirosoeharto, Respati dan Suwarno juga dibuang. Ahmad Dasuki Sastrowidjono, Atmosoemarto, Wiromartono yang saat itu bergabung di Moeallimin dan beberapa dari Medan Moeslimin juga ditangkap dan dibuang ke Digul. Usai kemerdekaan, ia menjadi Dewan Harian Seksi Komite Partai Komunis Indonesia di Surabaya.Klaim Ketum PBNU KH Said Aqil keturunan PKI adalah salah. Faktanya, informasi ini adalah hoaks lama yang kembali beredar.Informasi ini jenis hoaks misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.Misleading contentdibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.-https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/MkMdaXwb-cek-fakta-ketum-pbnu-kh-said-aqil-siradj-keturunan-pki-ini-faktanya-https://www.konstituante.net/id/profile/PKI_achmad_dasuki_siradj-https://rri.co.id/humaniora/info-publik/937701/said-aqil-doyan-minum-bekas-kobokan-ayahanda*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016