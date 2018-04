Pasar Malam Ramadan Tawarkan Menu Buka Puasa Lezat

Suasana buka puasa bersama dan sahur adalah saat yang dinantikan pada Bulan Suci Ramadan. Tak ada salahnya juga Anda mulai bisa membuat agenda buka puasa bersama dan sahur mulai dari sekarang, salah satu yang bisa dijadikan pilihan adalah Paket Iftar Buffet Dinner dari The Papandayan Hotel.Memasuki bulan puasa ini, The Papandayan menawarkan paket buka puasa dengan konsep Pasar Malam Ramadan. Hanya dengan Rp165 ribu per orang, Anda sudah bisa menikmati lebih dari 200 menu makanan, mulai dari menu tradisional Indonesia, yakni aneka ikan bakar, aneka sate, mie tektek, nasi goreng, bubur ayam, aneka soto, ase cabe, aneka rebusan, bandrek, dan aneka kue basah tradisional seperti bugis, nagasari, surabi, martabak, cireng dan gorengan khas lainnya.Bila Anda memilih buka puasa bersama keluarga dan teman dengan suasana lebih santai dan casual, bisa mengunjungi HB Grill Garden The Papandayan Hotel. Di sini Anda bisa menikmati Paket Mid-East Sizzle Combo, dengan menu pembuka fattoush salad.Sedangkan makanan utama yang akan disajikan berupa menu lamb kofta, beef kabob koobideh, chicken shish tawook dan ras el hanout chicken wings yang disajikan bersama fragrant chickpea pilaf and loobyeh braised green beans. Seluruh menu paket ini bisa Anda nikmati dengan harga Rp100 ribu nett sudah termasuk tajil dan teh manis.Selain menu spesial Ramadan yang rasanya menggugah selera, Anda juga bisa menikmati sajian live cooking station. Anda pun berkesempatan mendapat diskon 30 persen serta doorprize menarik setiap hari dan bagi yang beruntung bisa memperoleh THR dengan total Rp10 juta.Tak hanya itu saja, selama bulan puasa, The Papandayan mempersembahkan promo room Ramadan Kareem mulai dari Rp850 ribu nett, sudah termasuk sahur dan tajil untuk dua orang. Informasi lebih lanjut, Anda bisa klik www.thepapandayan.com.(ROS)