Ini Mangga Termahal di Dunia

Mangga adalah buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang karena harganya terjangkau. Namun ternyata tak semua mangga seperti ini karena di Jepang ada mangga yang harganya begitu mahal.Dilansir dari Thailand Tatler, mangga ini disebut dengan “The Egg of The Sun” atau taiyo no tamago dalam bahasa Jepang. The Egg of The Sun ini pernah diberli dengan harga US $ 3.744 atau sekitar 54 juta rupiah.Buah yang ditanam di Miyako Jepang ini harganya mahal karena rasa manisnya tak tertandingi. Kenikmatan ini datang karena petani Jepang dengan seksama mengawasi kondisi pertumbuhannya.Banyak hal yang dilakukan para petani misalnya, tanaman dikelilingi oleh jaring kecil yang memungkinkan sinar matahari mengenai kulit secara seragam untuk memberikan bentuk bulat sempurna dan warna merah ruby, yang tentu saja menambah nilainya yang tinggi. Selain itu mereka juga berikan bantal pelindung di tanah ketika buah jatuh dari pohon untuk mencegah kecelakaan terjadi.Selain harganya yang mahal The Egg of The Sun juga dianggap sebagai buah yang mewah karena buah ini merepresentasikan budaya Jepang.Orang Jepang menganggap hadiah secara berbeda, mereka menganggap keinginan untuk memberi itu lebih berharga daripada hadiahnya sendiri. Memberikan buah langka adalah bentuk pengormatan, kadang-kadang penerima akan menunjukkan rasa hormatnya dengan tidak memakan hadiah itu dan sebaliknya memajang mereka.Itulah alasan buah ini harganya begitu mahal. Apakah Anda juga mau membelinya?(YDH)