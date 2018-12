Ragam Kebahagiaan Perayaan Akhir Tahun Dari SMB

Desember memang sangat identik dengan momen menyenangkan. Diawali dengan Natal, selang beberapa hari kemudian, sebagian besar masyarakat merayakan momen pergatian tahun.Summarecon Mal Bekasi (SMB) berbagi kebahagiaan dengan menghadirkan serangkaian hiburan dan program menarik pada tahun ini. Salah satunya event bertajuk Joyful December Comes Together yang berlangsung mulai 6 Desember 2018 hingga 6 Januari 2019.Center Director Summarecon Mal Bekasi Ugi Cahyono mengatakan, SMB telah memberikan program dan event yang menarik bagi pengunjung selama 2018. SMB ingin menutupnya dengan acara untuk semua kelompok umur."Tentu kami tidak akan melewatkan momen untuk berbagi kebahagiaan melalui hadirnya kids playground, penampilan artis, program belanja dan puncaknya perayaan tahun baru yang meriah bersama Kahitna. Dengan adanya banyak momen akhir tahu, diharapkan SMB tetap menjadi tujuan favorit bagi para keluarga untuk menghabiskan waktu di akhir tahun 2018 ini," kata Ugi dalam keterangan tertulis, Senin, 17 Desember 2018.Dekorasi bertema sirkus telah siap menyambut para pengunjung sambil berkeliling Summarecon Mal Bekasi.Tidak hanya memanjakan mata, pastinya suasana akhir tahun juga memanggil para pengunjung berburu perlengkapan natal dan kebutuhan menjelang pergantian tahun.Berbelanja produk pilihan juga akan lebih menyenangkan dengan hadirnya program One Day Sale pada 22 dan 29 Desember 2018 dengan berbagai promo dan potongan harga hingga 70 persen.Tak hanya itu, 50 pengunjung berkesempatan mendapatkan hadiah voucher belanja SMB senilai Rp50 ribu dengan minimum pembelanjaan senilai Rp500 ribu setiap harinya. Tersedia pula grand prize dua buah berlian untuk masing-masing top spender yang mengikuti One Day Sale.Selain itu, pengunjung juga disuguhkan lantunan merdu dari Christmas Choir setiap hari Jumat tanggal 14,21, 25 dan 28 Desember 2018 pada pukul 18.30 WIB sepanjang periode Joyful Desember. Sementara itu, pengunjung juga bisa berjumpa dengan sekelompok Santa Claus yang akan berkeliling mal sambil membagikan permen dimulai pada hari Minggu, tanggal 15, 22, 25 dan 29 Desember 2018 tiap pukul 14.00 dan 17.00 WIB.Hiburan musik dan Tahun BaruMenambah sukacita pada Desember, para musisi Indonesia berbagi keceriaan melalui lagu-lagu terbaik di panggung The Downtown Walk setiap Sabtu pukul 20.00 WIB. Ada penampilan dari Arsie & Jodie Idol pada 15 Desember, RAN pada 22 Desember, dan HiVi! pada 29 Desember.Sementara itu, grup band Kahitna telah siap melantunkan lagu-lagu cinta pada momen pergantian tahun. Momen tersebut dikemas dengan konsep dinner package, pengunjung dapat membeli tiket seharga Rp600 ribu per orang.Bagi yang tertarik, pengunjung dapat melakukan embelian tiket dilakukan secara offline di counter Friendship Card lantai 1 atau pembelian secara online melalui website www.malbekasi.com. Saat ini seluruh tiket telah habis terjualSMB juga telah menyiapkan sebuah area bermain bagi anak-anak yang akan mengedukasi dan mengasah ketangkasan di kawasan The Oval. Arena ini akan hadir mulai 6 Desember 2018 hingga 6 Januari 2019.Area bermain yang disediakan yaitu kids activity & education, trampoline, mini outbound dan spiderweb tower & wall climbing. Kidzilla Playland buka setiap hari mulai pukul 10.00 - 22.00 WIB.Pengunjung dapat membeli tiket dengan harga Rp60 ribu per anak dan Rp25 ribu per pendamping pada hari biasa. Sementara pada akhir pekan, pengunjung membayar seharga Rp80 ribu per anak dan Rp30 ribu untuk pendamping.(ROS)