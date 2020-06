Cara Mengurangi Risiko Virus Korona Menempel di Peralatan Make Up

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Berhati-hati dengan make up di bibir

Ganti produk riasan mata sesering mungkin

Buang produk make up jika positif covid-19

Disinfektan produk Anda setiap hari

Cuci kuas dan spons make up dengan hati-hati

Hati-hati bagaimana Anda memakai make up

Kita tak pernah tahu di mana virus korona bisa menempel. Apakah di gagang pintu, atau bahkan di peralatan make up Anda.Kendati demikian, Anda tak perlu khawatir tentang hal ini. Sebab ada beberapa cara untuk mengurangi risiko virus korona menempel pada make up Anda.Dilansir Huffpost, menurut Dokter kulit bersertifikat Dr. Adam Mamelak, virus itu bisa menempel pada tempat make up Anda dan kemudian merembet ke make up yang akan Anda gunakan, yang nantinya berada di mata, hidung, dan mulut. Kondisi ini bisa mendukung penularan penyakit covid-19.“Tabung plastik rias, botol, dan compact dapat menjadi perhatian untuk penularan virus,” kata Mamelak kepada HuffPost."Karena virus itu dapat hidup pada wadah plastik dan logam hingga tiga hari, menangani dan merias wajah, dan kemudian menyentuh wajahmu, bisa menjadi cara yang sangat nyata untuk menularkan virus,” lanjutnya.Ada beberapa cara untuk mengurang risiko penularan dari make up antara lain:Mengingat bahwa kosmetik bisa dibilang merupakan salah satu item paling sering yang orang-orang gunakan, tidak ada keraguan bahwa barang-barang tersebut dapat terkontaminasi juga oleh virus.Hal ini terutama berlaku untuk produk bibir yang kita gunakan. Dokter umum Dr. Aragona Giuseppe, penasihat medis di Prescription Doctor, mengatakan bahwa produk lip liner dan lipstik diterapkan langsung ke mulut. Ini membuatnya penting untuk membersihkannya secara menyeluruh dan menyimpannya dengan hati-hati."Kosmetik yang tidak dibersihkan, disembunyikan, atau dirawat dengan tepat memiliki risiko besar menginfeksi pengguna, karena digunakan langsung di wajah, dan lebih mungkin menyebabkan infeksi," jelas Giuseppe."Produk bibir sangat berisiko, karena lipstik dan lip liner adalah gerbang alami ke saluran pernapasan Anda,” lanjutnya.Ketika bicara tentang item perawatan bibir seperti lip balm, Giuseppe mengakui bahwa sulit untuk menentukan dengan tepat berapa lama virus dapat hidup padanya. Namun ia menambahkan bahwa risiko lip balm terkotaminasi virus sama-sama tinggi, seperti produk hias bibir lainnya.Hal ini karena formula disimpan dalam ruang kecil yang lembap. Sehingga memungkinkan partikel virus berpotensi hidup lebih lama dari biasanya.“Mirip seperti lipstik, lipbalm, lip liner, produk maskara, eyeshadow dan eyeliner juga berisiko, karena mereka berinteraksi langsung dengan area mata," demikian menurut dokter mata bersertifikat Dr. Yuna Rapoport.“Kita tahu bahwa virus dapat menginfeksi permukaan mata melalui selaput lendir konjungtiva dan melalui air mata," kata Rapoport kepada HuffPost.Oleh karena itu, Anda harus lebih berhati-hati dalam menyentuh produk ini dan kalau bisa meninggalkannya di rumah saja."Jika mungkin, tinggalkan produk rias mata di rumah, karena seringkali Anda menggunakannya di luar rumah, Anda bahkan tidak menyadari ketika Anda sudah menyentuhnya,” katanya."Misalnya, jika Anda merias wajah di mobil Anda (atau di kamar mandi umum), Anda dapat menyentuh permukaan yang terkontaminasi, lupa membersihkan tangan, secara tidak sengaja menyentuh riasan dan kemudian menyentuh wajah Anda lagi. Dan jangan lupa, mencuci tangan dengan benar sebelum memakai produk,” lanjutnya.Giuseppe mengakui bahwa banyak kosmetik memiliki senyawa pengawet antimikroba yang membantu mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya. Namun, pengawet itu tidak cukup kita mengangkat virus korona.Dengan mengingat hal ini, ia menegaskan bahwa membuang produk yang sudah terpapar covid-19 adalah tindakan terbaik yang bisa Anda lakukan."Jika Anda sakit atau menderita gejala covid-19, maka Anda harus membuang semua kosmetik yang telah digunakan," katanya."Ini karena percikan pernapasan mungkin telah berlalu dari tangan atau wajah Anda dan sekarang duduk di atas produk Anda, yang berarti bahwa produk-produk ini dalam bahaya. Produk ini terus menyebarkan virus jika Anda menggunakannya lagi,” lanjutnya.Giuseppe juga tak menyarankan Anda untuk menyeka kosmetik dengan tisu antibakteri. Ini karena Anda tidak dapat membersihkan dengan tepat produk-produk seperti maskara atau lip gloss Anda dengan tepat.Hal ini juga berlaku untuk aplikator yang melekat pada produk ini. Sebab mereka diterapkan langsung ke wajah dan kulit Anda dan dimasukkan kembali ke dalam produk.Jika Anda telah sepenuhnya pulih dari covid-19 dan ingin mempraktikkan kebiasaan higienis yang lebih baik di masa mendatang, Giuseppe menyarankan meluangkan waktu untuk mendisinfeksi produk Anda setiap hari. Hal ini berguna untuk mengurangi risiko kontaminasi."Anda harus melakukan ini sekali sehari, atau setelah setiap penggunaan, dan memastikan Anda membersihkan produk dengan larutan anti-bakteri (tisu, semprotan atau produk lainnya)," katanya.Selain itu, ia juga merekomendasikan untuk memastikan Anda membersihkan kemasan luar produk dan menyimpan semua kosmetik di laci kedap udara (bukan duduk di meja rias). Ini mencegah produk make up Anda terkena bakteri yang berpotensi berbahaya.Meskipun American Academy of Dermatology saat ini menyarankan untuk membersihkan kuas make up setiap tujuh hingga 10 hari, dokter kulit bersertifikat Dr. Joshua Zeichner menyarankan untuk mencuci kuas Anda segera setelah digunakan untuk mencegah kemungkinan infeksi."Mikroorganisme suka hidup di lingkungan yang lembab, yang disediakan oleh kuas makeup cantik," kata Zeichner kepada HuffPost."Plus, mengingat kedekatan kuas make up melalui hidung dan bibir Anda, saya sarankan untuk ekstra hati-hati dan mencuci kuas Anda,” lanjutnya.Dokter kulit bersertifikat Dr. Susan Massick menyarankan Anda untuk mencuci kuas make up dengan air sabun hangat. Kemudian keringkan sepenuhnya (sabun itu sendiri dapat membantu membunuh virus) seminggu sekali, atau setelah Anda menggunakannya."Jika Anda menggunakan Beauty Blender spons yang dapat digunakan kembali, Anda harus mencucinya setiap hari, karena ia menyerap bakteri, kotoran, dan makeup," kata Surin-Lord.Menggunakan make up tidak bisa lagi segampang sebelumnya. Mengingat Anda harus menggunakan masker saat ingin keluar."Jika Anda ingin mengenakan masker, minimalkan penggunaan alas bedak dan lipstik karena itu akan dengan mudah menempel di masker Anda," kata Massick."Jika Anda ingin terus menggunakan riasan mata (eyeliner, eye shadow, maskara), aplikasikan produk Anda di rumah. Sehingga Anda tidak perlu membawanya,” tegasnya.(FIR)