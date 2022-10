9 Makanan yang Dapat Menaikkan Trombosit Hingga Batas Normal, Apa Saja?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Trombosit adalah salah satu unsur darah di dalam tubuh manusia. Menjaga jumlah trombosit di dalam tubuh agar tetap normal sangat penting dilakukan karena trombosit dapat melindungi tubuh dari risiko sejumlah penyakit.Dilansir dari Hellosehat, trombosit adalah sel darah yang memiliki peran penting dalam pembekuan darah normal (koagulasi). Pada proses pembekuan darah, darah akan membentuk gumpalan (bekuan darah) untuk menutup dan memulihkan luka, serta menghentikan pendarahan. Trombosit juga membantu membentuk bekuan darah untuk memperlambat atau menghentikan perdarahan.Jumlah trombosit yang dibawah normal dapat mengganggu proses pembekuan darah normal, jika proses pembekuan darah normal mengalami kelainan atau terganggu, nantinya akan timbul risiko pendarahan berlebih.Ketika jumlah trombosit rendah, kamu akan merasakan gejala Lelah, memar, saat ada luka, pendarahan tidak berhenti, mimisan, sampai gusi berdarah.Salah satu cara untuk menaikkan trombosit didalam tubuh adalah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin K, C, folat, dan zat besi. Berikut adalah beberapa makanan yang dianjurkan sebagai cara alami yang dapat membantu menaikkan trombosit.Jambu biji mengandung zat aktif yang disebut trombino. Zat ini mampu merangsang trombopoietin untuk menghasilkan keping darah lebih banyak. Trombopoietin adalah pengatur utama produksi trombosit yang dihasilkan oleh hati dan ginjal. Selain itu, jambu biji dianggap sebagai makanan untuk menaikkan trombosit karena memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Konsumsi air rebusan daun jambu biji juga dipercaya mampu menaikkan trombosit dan mencegah perdarahan pada pasien DBD.Melansir situs Platelet Disorder Support Association, sayuran hijau seperti bayam, sawi hijau, dan daun kale merupakan sumber vitamin K, kalsium, dan mineral yang baik untuk menaikkan trombosit secara alami. Kandungan zat gizi pada sayuran tersebut dapat membantu proses pembekuan darah dan mengatasi kelelahan akibat kekurangan trombosit.Buah delima, atau dikenal pula dengan nama buah pome (pomegranate), merupakan buah yang kaya antioksidan polifenol. Antioksidan ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah radikal bebas. Buah delima juga dapat dimanfaatkan untuk menaikkan jumlah trombosit, selain itu buah ini juga dapat menjaga kesehatan peredaran darah dan jantung secara umum.Salah satu penyebab turunnya jumlah trombosit dalam darah adalah karena Anda mengalami anemia, seperti anemia defisiensi zat besi atau defisiensi folat. Mengutip U.S. Department of Health & Human Services, salah satu makanan sumber zat besi dan folat adalah hati, terutama hati sapi. Selain hati, ada daging merah, ikan, ayam, dan telur yang banyak mengandung zat besi.Kurma mengandung banyak vitamin, mineral, dan fitonutrien yang baik bagi kesehatan, termasuk vitamin K yang dipercaya dapat meningkatkan trombosit. Kurma juga mengandung vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin A, dan vitamin C. Selain itu, kurma mengandung zat besi, kalsium, fosfor, potasium, magnesium, dan zinc.Berbeda dengan gandum biasa, gandum utuh merupakan jenis gandum yang tidak melalui proses pengilangan sehingga masih terdapat lapisan kulit arinya. Nah, lapisan ini ternyata mengandung sejumlah zat yang baik untuk tubuh seperti vitamin B, zat besi, seng (zinc), magnesium, dan antioksidan.Salah satu makanan yang dianggap efektif sebagai penambah trombosit adalah yang mengandung vitamin A. Vitamin A merupakan zat penting untuk mendukung produksi trombosit alias keping darah yang sehat. Ini karena vitamin A memiliki peran signifikan dalam pembentukan protein dalam tubuh.Jeruk dianggap mampu membantu menaikkan kadar trombosit karena memiliki kandungan folat. Kekurangan folat atau vitamin B9 merupakan salah satu penyebab turunnya trombosit dalam darah. Mengkonsumsi jeruk dapat membantu meningkatkan jumlah folat dalam tubuh sehingga kadar trombosit pun kembali normal.Mangga juga termasuk salah satu buah yang dipercaya sebagai penambah trombosit. Alasannya, buah yang satu ini memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Dalam situs web Alodokter disebutkan, kandungan vitamin C pada mangga dapat membantu penyerapan zat besi serta meningkatkan jumlah trombosit dalam darah.(WAN)