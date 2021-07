Jangan Asal Konsumsi Vitamin C! Ini Kebutuhan dan Waktu yang Tepat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Vitamin C memiliki segudang manfaat yang baik untuk tubuh. Terlebih, vitamin C punya peran penting dalam menjaga imunitas tubuh di masa pandemi covid-19. Vitamin C juga berperan melawan efek buruk radikal bebas, membantu penyerapan zat besi, hingga melancarkan metabolisme protein. Namun, Anda tak bisa sembarangan mengonsumsi vitamin satu ini.Mengonsumsi vitamin C berlebihan berisiko menyebabkan sakit atau nyeri di bagian perut. Jadi tak ada salahnya mengetahui batasan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan vitamin C dalam tubuh.Melansir Very Well Health, berikut dosis yang dibutuhkan tubuh sesuai dengan usia:1. Anak usia 0-6 bulan: 40 miligram per hari.2. Anak usia 7-12 bulan: 50 miligram per hari.3. Anak usia 1-3 tahun: 15 miligram per hari.4. Anak usia 4-8 tahun: 25 miligram per hari.5. Anak usia 9-13 tahun: 45 miligram per hari.6. Perempuan usia 14-18 tahun: 65 miligram per hari.7. Pria usia 14-18 tahun: 75 miligram per hari.8. Perempuan usia 19 tahun ke atas: 75 miligram per hari.9. Pria usia 19 tahun ke atas: 90 miligram per hari.10. Ibu hamil: 80-85 miligram per hari.11. Ibu menyusui: 115-120 miligram per hari.Setelah mengetahui batasan vitamin C tiap usia, kamu juga harus tahu batas tertinggi asupan vitamin C harian. Berikut dosis tertinggi vitamin C dilansir Medical News Today:1. Usia 1-3 tahun: 400 miligram2. Usia 4-8 tahun: 650 miligram3. Usia 9-13 tahun: 1.200 miligram4. Usia 14-18 tahun: 1.800 miligram.5. Usia 19 tahun ke atas: 2.000 miligramJadi, kapan waktu yang tepat mengonsumsi vitamin C? Vitamin C tidak perlu dikonsumsi bersamaan dengan makanan. Vitamin akan terserap dengan baik ke dalam tubuh baik di pagi hari, siang, atau malam hari.Kamu bisa menyesuaikan minum vitamin C dengan kondisi tubuhmu. Beberapa orang mungkin merasa tidur mereka terganggu setelah mengonsumsi multivitamin sebelum tidur. Hal ini menyebabkan mereka terbangun lebih sering saat malam hari dan merasa kurang tidur.Sebuah penelitian yang dipublikasikan di Sleep Medicine pada Desember 2007 menemukan keterkaitan antara penggunaan multivitamin dan kualitas tidur. Namun, penelitian ini tidak membuktikan bahwa vitamin dapat menyebabkan masalah tidur.Jika kamu merasa mengonsumsi vitamin di malam hari dapat mengganggu tidur, ada baiknya mengonsumsinya pada pagi hari. Sesuaikan dengan kebutuhanmu dan ingat batas asupan vitamin C setiap harinya.(SUR)