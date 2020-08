GSI Lab Optimistis Jalankan Ribuan Tes PCR per Hari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Donasi akan disalurkan kepada pemerintah melalui satgas

Genomik Solidaritas Indonesia (GSI Lab) secara resmi membuka laboratorium tes PCR (Polymerase Chain Reaction) pertama di Indonesia. Laboraturium ini memiliki kapasitas layanan tes PCR berskala nasional dan berkapasitas besar, yaitu 5000 tes per hari."Hadirnya laboratorium dengan kapasitas besar ini diharapkan dapat mendukung Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam meningkatkan kapasitas tes PCR nasional secara signifikan, serta memperluas akses pengetesan PCR bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Direktur Utama GSI Lab dr. Nino Susanto dalam virtual press conference.Di sisi lain, Presiden Joko Widodo telah menetapkan target untuk meningkatkan kapasitas pengetesan PCR sebanyak 30.000 tes per hari, dari total satu juta tes PCR secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan negara lainnya, jumlah tes PCR yang telah dilakukan di Indonesia masih relatif rendah. Salah satunya, karena ketersediaan fasilitas laboratorium tes PCR yang masih minim."Untuk dapat melakukan 5.000 tes per hari, GSI Lab memiliki proses otomatisasi berkapasitas besar yang menerapkan standar tertinggi sehingga hasil tes dapat diakses pada hari yang sama," tuturnya.Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kemudahan yang dihadirkan oleh GSI Lab untuk pengambilan sampel swab. Yaitu dengan melalui sistem drive through, walk through dan ride through. Masyarakat juga dapat memilih untuk dilakukan pengambilan sampel swab di lokasi yang diinginkan, seperti di kantor maupun rumah sakit rekanan.Sementara itu, GSI Lab mengusung program Swab and Save Indonesia untuk membantu masyarakat yang kesulitan mengakses tes PCR. Program ini mengajak perusahaan dan individu untuk berkontribusi dalam solidarity fund. Nantinya akan dialokasikan untuk melakukan pengetesan PCR gratis kepada masyarakat yang membutuhkan dan dalam rangka program surveillance.Program Swab and Save Indonesia mengusung konsep dua untuk satu PCR. Untuk setiap dua pengetesan PCR gratis yang didonasikan oleh perusahaan atau individu, GSI Lab akan memberikan kontribusi ke dalam program dengan menambah satu pengetesan PCR gratis tambahan.Satuan Tugas Penanganan covid-19 bertugas memastikan pengetesan PCR gratis terdistribusi dengan baik. Akses bantuan juga diperluas melalui bekerja sama dengan Benih Baik dan Shopee, untuk mengajak masyarakat bersama-sama mengulurkan tangan dalam mendukung program tersebut."Kami menyambut baik inisiasi yang dilakukan melalui kampanye GSI Lab Swab and Save Indonesia yang sejalan dengan misi kami di Benih Baik yaitu peduli akan isu kemanusiaan," ucap Andy F. Noya selaku pendiri Benih Baik."Dalam kesempatan ini, GSI Lab memberikan akses luas bagi masyarakat yang kesulitan untuk melakukan pengetesan PCR, berapa pun kontribusi donasi yang diberikan masyarakat akan sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya(FIR)