Waspadai 7 Penyakit Mengintai Anda yang Hobi Makanan Manis

Bagi penggemar es krim, produk teh olahan, permen, dan berbagai makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi, sebaiknya mulai mengontrol konsumsinya. Jangan sampai berlebihan.Sebab, risiko penyakit yang mengintai tak semanis gula yang dirasakan lidah. American Heart Association (AHA) merekomendasikan anak usia 2-18 tahun tidak mengonsumsi lebih dari enam sendok teh gula dalam menu makanan sehari-hari. Sementara, batas asupan gula bagi orang dewasa yang disarankan adalah 50 gram atau setara dengan 12 sendok teh gula per orang per hari.Jika berlebihan mengonsumsi gula dalam jangka waktu panjang, kesehatan Anda mungkin akan terancam sejumlah penyakit.Minuman manis, seperti soda, jus, dan teh manis mengandung fruktosa. Fruktosa dapat meningkatkan rasa lapar dan keinginan untuk makan. Hal ini yang menyebabkan orang ingin makan terus menerus.Konsumsi gula yang tinggi dapat mendorong resistensi terhadap insulin, yaitu hormon yang diproduksi oleh pankreas yang mengatur kadar gula darah. Resistensi insulin menyebabkan kadar gula darah meningkat dan meningkatkan risiko diabetes.Terlalu sering mengonsumsi karbohidrat olahan dan gula akan memicu produksi Advanced Glycation end Products (AGEs), yang menyebabkan kulit menua sebelum waktunya. AGEs adalah senyawa yang dibentuk oleh reaksi antara gula dan protein dalam tubuh, yang berperan dalam penuaan kulit. AGEs merusak kolagen dan elastin, sehingga kulit mulai kehilangan elastisitas dan kendur.Terlalu sering mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Sebuah penelitian menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi 17-21 persen kalori dari gula tambahan, memiliki risiko 38 persen lebih besar meninggal akibat penyakit jantung dibandingkan mereka yang hanya mengonsumsi delapan persen kalori dari gula tambahan.Makanan manis, seperti permen olahan, meningkatkan gula darah lebih cepat daripada makanan dengan indeks glikemik yang lebih rendah. Makanan manis cepat meningkatkan gula darah dan kadar insulin yang menyebabkan peningkatan sekresi androgen, produksi minyak, dan peradangan yang semuanya berperan dalam kemunculan jerawat.Rutin mengonsumsi makanan dan minuman manis dapat menyebabkan obesitas. Kemudian, kandungan gula yang tinggi akan meningkatkan peradangan dalam tubuh dan menyebabkan resistensi insulin. Semua hal ini meningkatkan risiko kanker.Sebuah studi yang dilakukan terhadap lebih dari 430 ribu orang menemukan bahwa konsumsi gula tambahan berhubungan positif dengan peningkatan risiko kanker esophagus, pleura, dan kanker usus kecil.Mengonsumsi banyak makanan olahan, termasuk produk tinggi gula seperti kue dan minuman manis, dapat meningkatkan risiko depresi. Sebuah penelitian yang melibatkan 8 ribu orang selama 22 tahun menunjukkan bahwa pria yang mengonsumsi 67 gram gula atau lebih, 23 persen lebih mungkin mengalami depresi dibandingkan pria yang makan kurang dari 40 gram gula per hari.