Permintaan Vitamin C Meningkat di Tengah Pandemi

Vitamin C yang dibagikan ke orang yang membutuhkan

Keberadaan covid-19 membuat orang-orang merasa tidak aman. Oleh karena itu, banyak dari mereka berbondong-bondong untuk menjaga daya tahan tubuhnya dengan berbagai cara, mulai dari olahraga, menjaga kebersihan, makan yang bagus, dan konsumsi vitamin.Perubahan ini pun terlihat jelas. Menurut CEO ZAP Clinic, Fadly Sahab memang ada kenaikan permintaan vitamin, khususnya vitamin C. “Memang ada kenaikan. Permintaan tinggi memang pada vitamin C tablet,” ungkapnya dalam ZAP Virtual Conference 2020.Dia menambahkan, untuk korporat, vitamin C juga melonjak. "Beberapa kali kita terima injeksi vitamin C sampai ratusan dari korporat,” tambah Lenny Theresia, Section Head Marketing Communication ZAP.Vitamin C ini banyak dikirimkan juga untuk para dokter agar mereka daya tahan tubuhnya terjaga. Namun menariknya, para dokter memberikan pemberian itu pada pasien yang mereka anggap lebih membutuhkan.“Ada yang lucu, di ZAP kita bikin promo buy 1 get 1, dari mulai bulan Maret. Jadi setiap ada orang yang injeksi vitamin C, atau vitamin apapun, vaksin, itu di ZAP memberikan 1 injeksi ke tenaga medis. Itu kita kasih ke rumah sakit- rumah sakit. Lucunya, bukan untuk dokternya malah di rumah sakit dipakai ke pasiennya. Mereka (dokter) merasa pasiennya lebih butuh,” jelasnya.Fadly menegaskan bahwa memang pandemi peningkatan permintaan terhadap vitamin C meningkat drastis. Kendati demikian, klinik ZAP tidak menaikkan harganya. “Ada kenaikan secara persentase, karena kita dulu tidak pernah fokus ke vitamin C, jadi persentasenya tinggi sekali.“Kita jual ya ada saja, namun sejak pandemi ini penjualannya cukup drastis. Vitamin C injections,” tambahnya.(YDH)