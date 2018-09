Olahraga Aerobik Baik untuk Cegah Alzheimer

(Para peneliti di seluruh dunia setuju bahwa latihan fisik dapat sangat membantu mereka yang didiagnosis dengan Alzheimer meningkatkan fungsi kognitif mereka Foto: Bruce Mars/Unsplash.com)

Penyakit Alzheimer dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti gaya hidup, kebiasaan olahraga, pola makan, hingga genetik. Ini adalah gangguan mental degeneratif yang menyebabkan masalah dengan ingatan, pemikiran, dan perilaku serta umumnya terlihat pada orang tua.Belum ditemukan obat untuk penyakit Alzheimer meskipun beberapa obat membantu mengobati gejala penyakit.Tetapi para peneliti di seluruh dunia setuju bahwa latihan fisik dapat sangat membantu mereka yang didiagnosis dengan Alzheimer meningkatkan fungsi kognitif mereka yang cenderung menjadi lemah.Sebuah penelitian oleh Massachusetts General Hospital (MGH) menemukan bahwa olahraga memungkinkan sel-sel saraf baru untuk bertahan hidup dan berkembang dan meningkatkan kognisi pada hewan tikus yang memiliki gangguan tersebut.(Baca juga: Olahraga Aerobik Tingkatkan Fungsi Kognitif Penderita MCI Jika demikian, jenis olahraga apa yang disarankan untuk penderita Alzheimer?Sebuah studi oleh University of Connecticut menemukan bahwa orang lansia yang berisiko atau menderita Alzheimer, yang melakukan latihan aerobik sendiri mengalami peningkatan tiga kali lebih besar dalam kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan daripada mereka yang berpartisipasi dalam olahraga gabungan latihan aerobik dan latihan kekuatan.Selain itu, latihan olahraga intensitas sedang sekitar tiga hari seminggu selama 45 menit menghasilkan fungsi kognitif yang sedikit lebih baik bagi para partisipan.Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah merekomendasikan bahwa orang dewasa yang lebih tua (berusia lebih dari 65 tahun) melakukan setidaknya 150 menit per minggu latihan olahraga aerobik intensitas sedang (misalnya jalan cepat).75 menit per minggu pelatihan olahraga aerobik intensitas tinggi, atau kombinasi dari keduanya dilengkapi dengan aktivitas penguatan otot (misalnya pelatihan ketahanan dinamis) tiap 2 atau lebih hari per minggu.(TIN)