Ada Sagrada Familia di Royal Wedding Fair V

Megah dan elegan, itulah yang tergambar dari konsep dekorasi pesta pernikahan bertema Majestic Barcelona pada Royal Wedding Fair V di Summarecon Mal Serpong (SMS).Owner Arvore Decore Antonius Dinihardja menuturkan ide dekorasi tersebut muncul dari bangunan gereja di Kota Barcelona yang pembangunannya sudah 200 tahun dan masih berlangsung hingga saat ini, yakni Sagrada Familia yang dibuat oleh Antoni Gaudi."Sebenarnya untuk dekorasi pernikahan orang sekarang paling favorit ambil tema Eropa karena kesannya mewah. Tapi lagi-lagi kota yang diangkat kalau tidak Paris ya London. Banyak kota (di Eropa) yang belum terekspos, kita ambil Barcelona karena kota ini luar biasa, bahkan kita juga sempat ke sana dan kita pikir tak ada salahnya diangkat di sini," tutur Antonius di sela-sela acara RWF V, 25 April 2018.Di panggung utama terdapat beberapa pilar yang menyerupai Sagrada Familia. Lantai pada bagian booth Arvore Decore dihias dengan pola mozaik yang identik dengan warna hijau, biru, coklat dan oranye.Ditambah lagi atap-atap booth yang didekor dengan rangkaian bunga-bunga lengkap dengan lampu bernuansa warna keemasan, yang menambah kesan mewah. Selain itu, pria yang karib disapa Anton ini memberikan icon Barcelona lainnya di bagian panggung utama."Ada replika kadal Barcelona yang direplika persis ukurannya. Pun kami buat identik dengan warna mozaik hijau, biru, coklat, oranye karena Barcelona identik dengan warna membumi, jadi tidak ada warna pink atau ungu," lanjutnya.Menurut Anton, dekorasi dalam pernikahan merupakan salah satu aspek yang penting dipertimbangkan. Sebab ini bisa berpengaruh pada estetika pesta dan bisa disesuaikan dengan 'tetek bengek' pernikahan."Bisa berpengaruh ke undangan, kue pengantin, baju pengantin dan lainnya. Untuk warna bisa juga disesuaikan dengan bangunan Sagrada, bisa kuning, hijau, hujau daun dan lainnya," imbuh Anton.Anton mengaku sudah beberapa kali menggarap dekorasi Royal Wedding Fair yang diadakan oleh The Springs Club Sumarecon. Tahun sebelumnya, dekorasi RWF mengusung tema kota Jepang, Beauty and The Beast dan forest & garden."Dari event ini kita ingin mengajak orang lebih aware kalau di The Springs Club juga bisa menyediakan dekor bagus untuk perkawinan khususnya masyarakat di area Serpong, Karawaci dan BSD. Di sini ada tempat bagus dan luas, kapasitas 1200 orang bisa indoor dan outdoor, lengkap dengan makanan enak dijamin bersuh dan chef-nya terjamin. Dan siapa tahu juga dari RWF ini bermunculan wedding party bertemakan Majestic Barcelona," pungkasnya.Untuk diketahui Royal Wedding Fair V akan berlangsung mulai tanggal 25 hingga 29 April mendatang pada pukul 10.00-20.00 WIB. Ada 37 tenant yang akan menawarkan berbagai kebutuhan pernikahan mulai dari dekorasi, cathering, wedding organizer, dokumentasi, gaun, cake, make up dan masih banyak lagi.Bagi pengunjung yang melakukan transaksi, berkesempatan mendapat kupon doorprize dan grand prize yang akan diundi pada hari terakhir. Mulai dari cincin kawin seharga Rp20 juta, bulan madu ke Bali serta logam mulia seberat 5 dan 10 gram.(ROS)