Puyo dan Chelsea Islan Tingkatkan Minat Baca di Indonesia Timur

Puyo Desserts dan Chelsea Islan meluncurkan program "Puyo Desserts x Chelsea Islan", sebuah kolaborasi sosial untuk membantu anak-anak di Indonesia Timur dalam mendapatkan akses terhadap buku berkualitas.Puyo Desserts dan Chelsea Islan akan mengumpulkan dan menyalurkan donasi sebesar total Rp100 juta melalui Taman Bacaan Pelangi untuk mendirikan sebuah perpustakaan di Kampung Roe yang berlokasikan 45 menit dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.Eugenie Patricia Agus, Co-founder dan Brand & Culture Director Puyo Desserts mengatakan, "Tahun kemarin aku dan Adrian pergi ke Flores untuk melihat salah satu Taman Bacaan Pelangi dan berinteraksi secara langsung dengan adik-adik di sana.""Aku tersentuh banget melihat mereka, dan kita juga tahu kalau donasi yang kita berikan ke Taman Bacaan Pelangi benar-benar 100 persen disalurkan untuk mereka. Mba Nila is very amazing with the kids, dan kita punya target kalau kita harus terus menerus melakukan hal ini.""Kita ingin membantu anak-anak di Indonesia agar mendapatkan kesempatan untuk mencapai potensinya melalui edukasi yang baik. Perpustakaan yang akan dibangun oleh Taman Bacaan Pelangi akan memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan buku. Buku itu media yang sangat baik untuk memberikan wawasan yang luas," ucap Adrian Agus, Co-founder dan CEO Puyo Desserts.(Baca juga: Taman Bacaan Pelangi Prakarsai Program Bebas Buta Huruf di Flores Berdiri sejak November 2009, Taman Bacaan Pelangi yang didirikan oleh Nila Tanzil mulai mendirikan perpustakaan-perpustakaan khususnya di Indonesia Timur. Taman Bacaan Pelangi percaya bahwa pendidikan untuk anak Indonesia sangat penting untuk memperluas cakrawala dan kesempatan mereka di masa depan.Melalui pembelajaran lewat buku, Taman Bacaan Pelangi ingin memberi semangat kepada anak-anak untuk menyadari mimpi mereka, meningkatkan kemampuan dan keahlian yang akan berguna untuk masyarakat di sekitar mereka, memutus rantai kemiskinan dan meletakkan dasar perdamaian.Menanggapi program ini, Chelsea Islan juga mendukung penuh program pengumpulan donasi ini sebagai bentuk kontribusi untuk memajukan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia.Chelsea Islan juga percaya bahwa program dari Taman Bacaan Pelangi akan membantu mengembangkan wawasan dan pengetahuan anak-anak yang masih kurang mendapatkan akses terhadap buku-buku yang baik.(TIN)