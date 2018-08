Banyak Wanita Takut Alami Pelecehan Seksual Saat Menonton Festival

(Sebuah penelitian dari Durham University menemukan bahwa 7 dari 10 wanita di Inggris takut mengalami pelecehan seksual saat berada di acara besar seperti festival. Kejadian tersebut juga terjadi pada pria dengan persentase 5 dan 1 persen. Foto: Bobby Stevenson/Unsplash.com)

Keramaian dalam suatu festival tak jarang memicu kejahatan, misalnya pencurian atau pelecehan seksual. Sebuah penelitian dari Durham University menemukan bahwa 7 dari 10 wanita di Inggris takut mengalami pelecehan seksual saat berada di acara besar seperti festival. Kejadian tersebut juga terjadi pada pria dengan persentase 5 dan 1 persen.Sekitar 30 persen dari responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual dan 10 persen memberikan bukti penyerangan.Penelitian kecil dengan 258 tanggapan tersebut mencari tahu melalui sisi hukum dan sosiologi dengan tujuan untuk memeriksa persepsi keamanan festival di Inggris.(Baca juga: Depresi dan Kelelahan Berpengaruh pada Keselamatan Kerja Wanita Sebanyak 64 persen menjawab prihatin dengan pencurian dan kejahatan, meskipun lebih dari setengahnya lebih fokus pada kekhawatiran tentang kekerasan fisik dan seksual.Survei YouGov tersebut juga menemukan bahwa 1 dari 5 orang (dengan lebih dari 2 dari 5 wanita berusia di bawah 40 tahun) telah melaporkan telah dilecehkan secara seksual atau dilecehkan di sebuah festival di Inggris."Angka-angka ini mengejutkan tetapi tidak mengherankan karena ini membuktikan lebih banyak wanita takut akan keselamatan mereka di festival musik," kata Mel Kelly dari Safe Gigs for Women kepada The Guardian.Kendal Calling and Latitude memiliki pusat rujukan kekerasan seksual dalam situs mereka dan tahun lalu, Asosiasi Festival Independen menjalankan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual di acara-acara besar.(TIN)