Banyak Kendaraan Lolos, Polisi Bakal Saring Gage di Gerbang Tol

Arus Mudik

Kamis, 28 April 2022

Jumat, 29 April 2022

Sabtu, 30 April 2022

Minggu, 1 Mei 2022

Arus Balik

Rabu, 6 Mei 2022

Kamis, 7 Mei 2022

Jumat, 7 Mei 2022

Jakarta: Polisi mengevaluasi penerapan ganjil genap (gage) di Tol Cikampek KM 47 sampai Gerbang Tol Kalikangkung KM 414. Polisi akan menyaring kendaraan di gerbang tol."Kita akan memberlakukan dari pintu masuk, jadi bukan setelah dia masuk," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi, Jumat, 29 April 2022.Evaluasi ini dilakukan karena banyaknya kendaraan berpelat ganjil melintas pada Kamis, 28 April 2022. Dia berharap dengan penyaringan di pintu masuk tol semua kendaraan yang melintas sesuai dengan ketentuan."Jauh hari makanya sosialisasi kita lakukan terus menerus dan ketika ada kendaraan mau masuk misalnya ini adalah tanggal genap ada pelat nomor ganjil maka kita akan memberikan imbauan, memberikan kesempatan untuk melewati jalur non tol atau arteri," kata jenderal bintang satu itu.Baca: One Way di Tol Cikampek-Kalikangkung Diperpanjang Rekayasa lalu lintas sistem ganjil genap ini untuk mengantisipasi kepadatan saat arus mudik Lebaran 2022. Sistem ganjil genap diberlakukan beriringan dengan one way.Ganjil genap dan one way dimulai pukul 17.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Gerbang Tol KalikangkungGanjil genap dan one way dimulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol KalikangkungGanjil genap dan one way dimulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol KalikangkungGanjil genap dan one way dimulai pukul 07.00-12.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol KalikangkungGanjil genap dan one way dimulai pukul 14.00-24.00WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 47 Tol Jakarta-CikampekGanjil genap dan one way dimulai pukul 14.00-24.00 WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang Tol HalimGanjil genap dan one way dimulai pukul 14.00-24.00 WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang Tol Halim.(JMS)