One Way di Tol Cikampek-Kalikangkung Diperpanjang

Arus Mudik

Kamis, 28 April 2022

Jumat, 29 April 2022

Sabtu, 30 April 2022

Minggu, 1 Mei 2022

Arus Balik

Rabu, 6 Mei 2022

Kamis, 7 Mei 2022

Jumat, 7 Mei 2022

Jakarta: Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memperpanjang rekayasa lalu lintas (lalin) dengan sistem one way di Tol Cikampek KM 47 sampai Gerbang Tol (GT) Kalikangkung KM 414. Rekayasa lalin itu seharusnya berakhir pukul 24.00 WIB."Berdasarkan kondisi di lapangan pada dini hari ini sampai dengan pukul 02.00 WIB, masih didapatkan besarnya arus kendaraan dari jalan tol Jakarta menuju ke arah timur," kata Kabag Ops KorlantaKorlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi saat dikonfirmasi, Jumat, 29 April 2022.Eddy mengatakan pihaknya memutuskan memperpanjang rekayasa lalu lintas one way sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut. Polri memohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan."Kami tetap mengimbau agar masyarakat tetap tertib di jalan serta memanfaatkan jalur arteri dan alternatif yang ada," ujar Eddy.Baca: Meski Dilarang, Banyak Truk Melintasi Jalur Arteri Bekasi Sistem ganjil genap dan one way mulai diberlakukan Kamis, 28 April 2022 pukul 17.00-24.00 WIB. Berikut rincian jadwalnya;Ganjil genap dan one way dimulai pukul 17.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Gerbang Tol KalikangkungGanjil genap dan one way dimulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol KalikangkungGanjil genap dan one way dimulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol KalikangkungGanjil genap dan one way dimulai pukul 07.00-12.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol KalikangkungGanjil genap one way dimulai pukul 14.00-24.00WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 47 Tol Jakarta-CikampekGanjil genap dan one way dimulai pukul 14.00-24.00 WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang Tol HalimGanjil genap dan one way dimulai pukul 14.00-24.00 WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang Tol Halim(JMS)