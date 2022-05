Jasa Marga Tutup Contra Flow Tol Jakarta-Cikampek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Jasa Marga mengakhiri rekayasa lalu lintas contra flow di tol Jakarta-Cikampek. Hal itu selaras dengan diskresi kepolisian yang mengakhiri sistem ganjil genap dan one way di Operasi Ketupat 2022.“Jasa Marga menutup contra flow tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta yang sebelumnya diberlakukan di kilometer (Km) 72 sampai Km 28,” kata Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru dalam keterangan tertulis, Senin, 9 Mei 2022.Heru menyebut pihaknya juga menutup one way di tol Trans Jawa dari Semarang sampai Jakarta. Kebijakan itu berlaku sejak 02.30 WIB dini hari tadi.“Sebelum ditutup, one way diberlakukan mulai dari Km 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sampai Km 72 tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta,” jelas dia.Baca: Dua Pelabuhan Disiapkan Hadapi Arus Balik Lebaran 2022 Sementara itu, Jasa Marga mencatat jumlah kendaraan per jam tertinggi di gerbang tol utama. Hal itu berdasarkan pemantauan dari Semarang menuju arah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek).“GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang mencapai 5.068 kendaraan per jam sedangkan GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama mencapai 9.090 kendaraan per jam,” papar Heru.Heru mengapresiasi kerja sama seluruh pihak yang menyukseskan lalu lintas arus mudik dan balik tahun ini. Dia mengingatkan masyarakat yang masih dalam perjalanan untuk tetap berhati-hati.“Patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan,” tutur dia.(DEV)