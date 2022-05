Gerbang Tol Cikampek Ditutup Total, Kendaraan Dialihkan ke Jalur Tol JORR

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Gerbang Tol Cikampek telah ditutup dari arah Tol Dalam Kota dan Tol Tanjung Priok. Penutupan dilakukan untuk mengurangi arus ke arah timur yang masih tinggi."Penutupan akan dilakukan di Cawang. Akses menuju Tol Cikampek lewat Tol JORR (Jakarta Outer Ring Road)," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, Jakarta, Jumat, 6 Mei 2022.Penutupan akses ini juga dilakukan karena kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way di sepanjang jalan tol dari arah Jawa Tengah menuju DKI Jakarta. One way diberlakukan dari Gerbang Tol (GT) Palimanan Utama kilometer (KM) 188 sampai KM 72 Cikampek.Setelah pelaksanaan one way pada pukul 24.00 WIB, petugas akan menormalisasi jalur maupun pada rest area selama dua jam. Setelah itu, jalur akan dibuka secara normal."Apabila kepadatan arus lalin mulai berkurang maka pelaksanaan rekayasa one way akan diakhiri lebih cepat dari jadwal yang sudah ada, namun apabila kepadatan semakin meningkat melebihi batas maksimal maka rekayasa lalin one way akan ditingkatkan dari GT Palimanan Utama KM 188 sampai dengan Tol Jakarta Cikampek KM 47 (tanpa relaksasi) dan diperpanjang waktunya," ujar dia.Baca: Ingat! One Way di Tol Kalikangkung-Cikampek Diterapkan Jam 2 Siang Dikutip dari akun Instagram, @TMCPOLDAMETROJAYA, kondisi jalan hingga GT Cikampek arah Jakarta sudah ramai. Kendaraan yang akan masuk menuju Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi."Diimbau bagi pengguna jalan tol Japek (Jakarta Cikampek) KM 28.500 mengarah Cikampek dialihkan melalui Cikarang Barat," kutip salah satu unggahan TMC Polda Metro Jaya. (Mohamad Farhan Zhuhri/MI)(AZF)