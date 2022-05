Ingat! One Way di Tol Kalikangkung-Cikampek Diterapkan Jam 2 Siang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Puncak Arus Balik

Jakarta: Kepolisian akan menerapkan sistem satu arah atau one way saat arus balik menuju Jakarta pada Jumat, 6 Mei 2022. Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan personel untuk mengawal arus lalu lintas masuk ke Jakarta."Pukul 14.00 WIB akan dilaksanakan one way arus balik dari Gerbang Tol Kalikangkung sampai ke KM 47," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta, Kamis, 5 Mei 2022.Skema one way akan diterapkan dari Tol Kalikangkung hingga Cikampek. Namun, rekayasa lalu lintas itu menyesuaikan kondisi di lapangan.Baca: Arus Balik, Pengendara Diimbau Maksimal 30 Menit di Rest Area Kepala Korlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi mengatakan diskresi kepolisian soal lalu lintas arus balik bersifat situasional. Masyarakat diminta aktif memantau media sosial."Diskresi bisa diterapkan kapan saja. Maka ikuti media sosial, radio, dan sebagainya sehingga pulang bisa lebih nyaman," kata Kepala Korlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Mei 2022.Firman mengatakan diskresi kepolisian bukan bertujuan menonjolkan kewenangan polisi. Namun, memastikan masyarakat bisa kembali dengan lancar dan aman.Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memperkirakan puncak arus balik Idulfitri 1443 Hijriah ke DKI Jakarta dan sekitarnya terjadi pada H+5 atau Minggu, 8 Mei 2022. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memperkirakan sekitar 269.644 kendaraan masuk Jakarta pada puncak arus balik.Pada waktu tersebut, sekitar 174 ribu kendaraan diperkirakan datang dari arah timur, yakni Jawa Tengah dan Jawa Barat. "Sesuai perkiraan Kementerian Perhubungan dan data-data yang ada, kita perkirakan puncak arus balik ada pada tanggal 8 Mei 2022 atau Minggu," kata Sambodo.Menurut dia, kepadatan arus lalu lintas pada arus balik lebih mungkin terjadi ketimbang pada saat arus mudik. Sebab, arus lalu lintas saat mudik terpecah ke arah Jawa Barat dan Jawa Tengah."Tapi pada saat arus balik itu semuanya akan bermuara di Jakarta," kata dia.(AZF)