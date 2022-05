Arus Balik, Pengendara Diimbau Maksimal 30 Menit di Rest Area

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pengendara diimbau tidak berlama-lama di rest area. Maksimal 30 menit berada di rest area."Mengimbau pengguna jalan untuk memanfaatkan waktu istirahat di rest area sesuai dengan kebutuhan, agar dapat bergantian dengan pengguna jalan lainnya," ujar General Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasional PT Jasamarga Related Business (JMRB), Meta Herlina Puspitaningtyas, melalui keterangan tertulis, Jumat, 6 Mei 2022.Petugas juga akan melakukan sistem buka tutup pada rest area di jalan tol menuju Jakarta saat rekayasa lalu lintas one way atau satu arah berlangsung. Kebijakan ini untuk mencegah kepadatan kendaraan yang berusaha masuk ke rest area pada masa arus balik Lebaran 2022.Namun, buka tutup itu bersifat situasional. Keputusan itu sesuai diskresi polisi.Baca: Polda Metro Jaya Perkirakan Puncak Arus Balik pada 8 Mei Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo mengatakan kepolisian akan menerapkan sistem satu arah atau one way saat arus balik menuju Jakarta sekitar pukul 14.00 WIB, pada Jumat, 6 Mei 2022. Ditlantas Polda Metro Jaya telah menyiapkan personel untuk mengawal arus lalu lintas masuk ke Jakarta."Pukul 14.00 WIB akan dilaksanakan one way arus balik dari Gerbang Tol Kalikangkung sampai ke KM 47," kata Sambodo.(AZF)