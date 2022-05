One Way Arus Balik ke Jakarta, Polisi Siapkan Jalur Alternatif Menuju Bandung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kepolisian memberlakukan kebijakan rekayasa lalu lintas one way sepanjang jalan tol dari arah Jawa Tengah menuju DKI Jakarta. Untuk masyarakat yang akan bepergian menuju kota Bandung, Jawa Barat, telah disiapkan jalur alternatif guna mencegah kepadatan kendaraan roda empat di sepanjang jalan tol."Kami mengimbau kepada masyarakt yang akan menuju Bandung saat one way arus balik , kami siapkan lima alternatifnya," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Sambodo Purnomo Yogo, dilansir Media Indonesia, Kamis, 5 Mei 2022.Alternatif pertama, masyarakat bisa melewati puncak yang sebelumnya tidak disarankan karena puncak saat ini sedang padat. "Alternatif satu itu dari Ciawi langsung ke Sukabumi, Warung Kondang, Nanti masuk Cianjur dan menuju Bandung," jelas dia.Baca: Polda Metro Jaya Perkirakan Puncak Arus Balik pada 8 Mei Selanjutnya, masyarakat bisa menggunakan jalan Cibubur, Cileungsi, Jonggol, yang akan tembus Cianjur dan langsung mengarah Bandung. "Ini yang kita sarankan untuk digunakan," imbuh Sambodo.Alternatif ketiga, adalah melewati jalan raya arteri pantura, mulai dari Kalimalang, Tambun, Kedungwaringin, Tanjung Pura dauwan, sampai ke Karawang. Pada Simpang Jomin sampai Purwakarta, masyarakat bisa lewat Cikalong dan tembus Padalarang Bandung atau lewat Subang, Wanayasa, kemudian Lembang dan Bandung."Artinya supaya temen-temen saat dialihkan ke Cawang, dialihkan ke jalur lain itu bisa tetep menuju Bandung dan menghindari one way saat tgl 6-8 mei," kata Sambodo. (Media Indonesia/Mohamad Farhan Zhuhri)(DEV)