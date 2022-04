Hari Pertama Cuti Bersama, 264 Ribu Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jabotabek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Jasa Marga memprediksi 264 ribu kendaraan bakal meninggalkan wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek). Peningkatan pergerakan pemudik bersamaan dengan dimulainya cuti bersama per hari ini."Sekitar 264 ribu kendaraan, naik 26 persen terhadap puncak arus mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 2019," kata Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga Dwimawan Heru melalui keterangan tertulis, Jumat, 29 April 2022.Kendaraan akan melalui empat Gerbang Tol (GT) utama. Yakni, GT Cikupa arah Merak, GT Ciawi arah Puncak, dan GT Cikampek Utama, dan GT Kalihurip Utama arah Trans Jawa dan Bandung.Heru menyampaikan dari pemantauan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek pada kilometer (km) 48 hari ini terjadi kepadatan. Kepadatan dipicu pertemuan lalu lintas Jalan Tol Jakarta-Cikampek bawah dan Jalan Layang MBZ serta jelang akses keluar masuk Rest Area KM 57.Baca: Pintu One Way Digeser dari KM 47 ke GT Cikampek Utama Rekayasa lalu lintas one way diberlakukan dari Km 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sejak Kamis, 28 April 2022, pukul 17.28 WIB."Pascapenutupan one way, saat ini tengah dilakukan normalisasi jalur yang digunakan untuk one way sebelum akhirnya dapat digunakan untuk menuju arah Jakarta," ujar Heru.(JMS)