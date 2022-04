Pintu One Way Digeser dari KM 47 ke GT Cikampek Utama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Polisi menggeser pintu masuk one way. Jalur one way digeser dari KM 47 Tol Cikampek ke Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama) menuju arah timur."Saat ini, sedang proses pemunduran pintu masuk one way dari KM 47 ke Gerbang Tol Cikatama," kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 29 April 2022.Menurut Sambodo, pemunduran pintu masuk one way tersebut untuk menormalkan arus kendaraan dari Bandung menuju Jakarta agar kembali melewati Tol Cipularang "Tidak melintasi jalan arteri," ujar Sambodo.Kepolisian mengambil kebijakan diskresi satu arah bagi kendaraan berpelat nomor genap dari Tol Cikampek KM 47 hingga Gerbang Tol Kalikangkung KM 414. Kebijakan ini guna mengurai kepadatan lalu lintas di Tol Jakarta menuju arah Kalikangkung pada Kamis malam, 28 April 2022."Skema one way malam diperpanjang, untuk mengantisipasi derasnya arus mudik dari arah Jakarta pada malam hari ini," kata Sambodo.Baca: Cuti Bersama Dimulai, Pergerakan Kendaraan Pemudik Diprediksi Lebih Membludak Sambodo memperkirakan Kamis malam menjadi puncak arus mudik di Tol Jakarta-Cikampek dari arah JORR maupun Tol Dalam Kota. Hal itu berdasarkan pantauan CCTV dari Jalan Tol Outer Ring Road (JORR) Jati Asih yang menuju simpang susun Cikunir untuk menuju ke arah Cikampek.(JMS)