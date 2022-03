Deretan Artis yang Terima Uang dari Doni Salmanan, dari Reza Arap hingga Alffy Rev

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. Reza Arap

I got donated by a guy named Doni Salmanan 400 fucking million rupiah in just 15 minutes stream — yb (@yourbae) July 3, 2021

2. Rizky Febian

Jakarta: Polisi resmi menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka kasus investasi bodong trading opsi biner lewat aplikasi Quotex. Setelah jadi tersangka, polisi bakal menelusuri ke mana aliran dana yang didapat Doni dari hasil 'menjebak' para korbannya.Selain kerap memamerkan sejumlah harta seperti rumah, mobil mewah dan barang mewah lainnya, Doni Salmanan dikenal lewat aksinya membagikan hadiah kepada pengikutnya, termasuk pada selebriti."Nanti akan didalami penyidik," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Rabu, 9 Maret 2022.Baca: Korban Minta Polisi Segera Sita Aset Doni Salmanan Berikut deretan artis yang pernah menerima uang dari Doni Salmanan.Reza Oktavia atau karib disapa Reza Arap mendapat saweran secara bertahap hingga Rp1 miliar saat live streaming bermain game Ragnarok X di Twitch dan YouTube."I got donated by a guy named Doni Salmanan 400 fu*king million rupiah in just 15 minutes stream (Saya mendapat donasi dari Doni Salamanan sebesar Rp400 juta dalam 15 menit)," cuit Reza seperti dikutip Medcom.id, Minggu, 4 Juli 2021.Doni Salmanan mengungkapkan bahwa donasi itu ikhlas ia berikan untuk pria kelahiran Jakarta itu. Menurutnya saat streaming Reza Arap menghibur dan dirinya suka."Dari dulu suka konten Reza Arap dari dulu gift bener-bener ikhlas, tidak ada niat apa-apa. Saya suka ekspresi kamu sangat menghibur," ucap Doni Salmanan.Penyanyi Rizky Febian juga pernah menerima uang Rp400 juta dari Doni Salmanan. Hal itu terjadi saat ia sedang melelang minuman racikannya di Instagram pada September 2021.Harga tertinggi diberikan oleh Doni Salmanan. "Waduh, lagi ya 400.000.000," tulis dia di postingan Instagram Rizky Febian yang telah dihapus.