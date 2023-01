(FIR)

Tradisi Yee Sang merupakan hidangan khusus Tahun Baru Imlek. Yee Sang adalah masakan Tiochiu berupa salad ikan segar ditambah irisan halus sayuran seperti wortel dan lobak.Daging ikan yang dipakai adalah irisan ikan tuna atau ikan salem yang sebelumnya bisa sudah direndam dalam campuran minyak wijen, minyak goreng, dan merica. Saus dibuat campuran minyak (minyak goreng dan minyak wijen) dengan tambahan saus buah prem, gula pasir, dan bubuk kayu manis.Yee Sang selalu lekat dengan Perayaan Imlek. Sebab ini merupakan hidangan pembuka dan biasanya disanntap pada Hari Renri, atau hari ketujuh bulan pertama kalendar Imlek.Disajikan bersama saus yang terpisah, kemudian Yee Sang yang kerap populer di Indonesia, Malaysia, dan Singapura ini dicampur menggunakan sumpit. Sebelum beberapa kali, sambil diaduk.Menurut kepercayaan orang Tionghoa, Yee Sang berarti kelimpahan hidup. Tradisi Yee Sang akan diterapkan, jika kamu mampir di Swiss-Belresort Dago Heritage, Bandung pada 21 Januari 2023.Setelah menyantap Yee Sang, Swiss-Belresort Dago Heritage juga menyediakan makan malam buffet atau prasmanan. Mulai dari Asparagus Crab Meat Soup, Chinese Fried Rice, Seafood Ifumie, Pakcoy Garlic Oyster, Singaporean Chili Prawn, Chicken Kung Pao, Roster Duck, hingga Beef Black Pepper. Menu prasmanan ini bisa kamu nikmati di harga Rp339 ribu net/orang (Dewasa) dan Rp180 ribu net/orang (Anak-anak di bawah 12 tahun)."Menu-menu tersebut adalah menu tradisional dan menjadi kebiasaan umun di perayaan Imlek yang banyak digemari orang," ujar Chef Sayadi yang merupakan Executive Chef Swiss-Belresort Dago Heritage, Bandung.Menariknya lagi, Chef Sayadi menghadirkan cita rasa otentik yang kental untuk menyajikan menu-menut tersebut. Seperti mendatangkan bumbu dan rempah khas langsung dari China."Misalnya, saya menggunakan char siew yang merupakan bumbu rempah Chinese Five Spice," terang Chef Sayadi.Perayaan Imlek Tahun Kelinci, menurut Public Relations Manager Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung, Atika Nurliawati, pihaknya mengangka tema Lunar New Year Promo, Year of the Rabbit."Kami harap dengan mengangkat tema tersebut atau sesuai dengan Shio Tahun ini, menjadi tahun yang penuh harapan," ucap Atika."Untuk paket menginap, kami pun menyediakan Lunar Room Package yang sudah termasuk dengan breakfast dan Lunar Buffet Dinner untuk 2 orang pada 21 Jan 2023. Dan juga sudah termasuk Song Gam (Lucky Fruits)," tutupnya.