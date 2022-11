Karen's Diner terkenal dengan pelayanan yang judes. Instagram karensdinerofficial

Netizen nantikan pembukaan Karen's Diner Jakarta

Jakarta: Restoran asal Australia, Karen's Diner , akan buka cabang di Jakarta. Tempat makan ini terkenal dengan pelayanan yang tak ramah."Oi Indonesia! Rumornya benar… Anda memintanya, dan sekarang RESMI!" tulis akun Instagram karensdinerofficial dikutip Senin, 14 November 2022."Karen's Diner akan dibuka di Jakarta pertengahan Desember," lanjut akun itu.Karen's Diner akan bekerja sama dengan restoran lokal Bengkel Burger yang berlokasi di Jakarta Selatan."Persiapkan diri Anda untuk burger lezat dan pelayanan kasar," tutup Karen's Diner.Sebagai informasi, Karen's Diner menawarkan pelayanan yang tak menyenangkan dimana pegawai diperintahkan untuk menghina pelanggan selama makan.Nama restoran itu berasal dari istilah slang internet Karen, yang digunakan untuk menggambarkan seorang wanita kulit putih tua yang secara stereotip kasar.Berita ini membuat netizen tak sabar mendatangi cabang Karen's Diner di Jakarta. Bahkan, ada yang ingin melamar menjadi pramusaji."CAN'T WAIT (tak sabar) SAMA DRAMA ORANG BAPER HAHAHAHA," kata nayarad****."wahh so interesting, can’t wait for the launching (sangat menarik, tak sabar untuk peluncuran)!" ucap journal****."Boleh melamar jadi karyawan sekedar melepas stress," tutur fisesaber****."Yakin? Yakin orang Indo ga bakalan baper? :) smh," ujar jonathanlayc****.