Livin' Jakarta Coffee Week 2022, Pencinta Spesialti Kopi Mana Suaranya!

Bagi pencinta kopi, ini adalah salah satu 'surga' variasi kopi yang akan memanjakan hasrat coffee culinary. Salah satu perayaan tahunan kultur kopi spesialti terbesar di Indonesia yaitu Livin’ Jakarta Coffee Week (Jacoweek) 2022 hadir kembali.Sebagai perayaan tahunan acara ini berlangsung dari 11 November hingga 13 November 2022 yang ditandai dengan opening ceremony pada, Jumat 11 November 2022 di City Hall Pondok Indah Mall 3, Jakarta.Mengangkat tema ‘Brewing for Sustainable Future’ kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung dan memfasilitasi seluruh pencinta kopi di Tanah Air, saling berkolaborasi dalam mencapai industri kopi yang berkelanjutan.Livin’ Jacoweek 2022 tak hanya membawa konsep one-stop shopping solution, namun turut serta menghadirkan berbagai kegiatan sebagai bagian untuk mengedukasi masyarakat mengenai industri kopi dan teh.Sebabnya, hingga akhir 2021 lalu, Indonesia tercatat sebagai negara dengan konsumsi kopi terbesar kelima di dunia dengan jumlah mencapai 5 juta kantong berukuran 60 kilogram menurut data International Coffee Organization (ICO). Fakta ini praktis menjadikan Indonesia sebagai konsumen kopi terbesar di Asia Tenggara.Tidak hanya itu, berdasarkan laporan Statistik Indonesia produksi kopi di Tanah Air tercatat mengalami peningkatan sebesar 1,62 persen atau 774,6 ribu ton. Hal ini menandakan industri kopi terus berkembang dan memiliki potensi besar bagi perekonomian Indonesia.Hendri Kurniawan, Co-Founder Jakarta Coffee Week mengatakan, untuk memperluas potensi perkembangan tersebut, Jacoweek berperan dalam mendukung keberlanjutan industri kopi dengan memfasilitasi seluruh penikmat kopi, barista dan ahli kopi terbaik, merek-merek kopi dan teh lokal terkemuka, produsen dan distributor mesin-mesin kopi, hingga petani-petani kopi dari berbagai daerah di Indonesia dalam satu platform yang memudahkan mereka untuk saling berkolaborasi.“Kami ingin Jacoweek menjadi bagian dari kemajuan industri kopi berkelanjutan di Indonesia melalui semangat ‘Brewing for Sustainable Future’. Para pelaku di industri ini harus saling bahu membahu, berkolaborasi dalam mengedukasi masyarakat bukan hanya sebagai penikmat kopi saja namun turut menjadi bagian di dalamnya sehingga industri kopi dari hulu ke hilir ini terus terjaga keberlangsungannya dan Indonesia tetap menjadi salah satu produsen kopi terbaik,” ujar Hendri.Melalui Jacoweek, seluruh pelaku di industri kopi memiliki kesempatan untuk memperkenalkan dan mempromosikan berbagai produk biji kopi pilihan, alat dan bahan pelengkap minuman kopi, makanan pendamping kopi, hingga perlengkapan kebutuhan kedai kopi secara lengkap dengan konsep one-stop shopping solution serta diperkuat dengan berbagai rangkaian program pilihan.Rangkaian program dan aktivitas yang dimaksud meliputi program Tarung Tiga, yang merupakan kompetisi manual brewing yang diikuti oleh seluruh pemenang dari kompetisi lokal di tiga kota (Medan, Bandung, dan Surabaya) yang memiliki cara unik dalam penilaiannya, yaitu memungkinkan para peserta untuk menilai hasil brewing mereka sendiri agar dapat mengetahui hasil brewing mana yang paling berkualitas dan dapat diterapkan pada bisnis mereka.Adapun, Jacoweek Cup of The Year merupakan kompetisi green bean yang menargetkan produk pilihan dari petani kopi di Indonesia dan memungkinkan seluruh pengunjung untuk memberikan penilaian terhadap biji kopi tersebut sekaligus menghadirkan pengalaman untuk lebih mengenal biji kopi terbaik.Serta program Bicara Kopi yang membawakan konsep talkshow dan diskusi panel yang mengedukasi masyarakat mengenai kopi dengan lima topik berbeda yang menarik.Dalam pelaksanaannya, Livin’ Jacoweek 2022 berkolaborasi dengan Saka Dala bersama organisasi internasional Rainforest Alliance yang merupakan bagian dari inisiatif keberlanjutan yang membantu memastikan standar dan kualitas kopi yang disajikan kepada seluruh komunitas kopi di acara Livin’ Jacoweek 2022.Veronica, Co-Founder Saka Dala Social Enterprise, mengatakan, “Dalam acara Livin’ Jacoweek 2022, kami berperan dalam menjembatani petani kopi untuk dapat memperkenalkan biji kopi terbaik dari hasil kebunnya untuk mendapatkan pasar yang tepat, bertemu langsung dengan calon-calon pembelinya sehingga terjadi interaksi dan transaksi secara langsung antara supply dan demand.""Kami juga bertugas dalam memastikan inisiatif keberlangsungan industri kopi, termasuk pemberian wawasan, pelatihan, motivasi, keyakinan market dan pengawasan kualitas agar para petani dapat terus memberikan hasil panen yang baik dan terjadi harga yang fair sehingga bisnis kopi dapat terus berkelanjutan,” tambah Veronica.Memiliki visi yang sama terhadap perkembangan industri kopi, penyelenggaraan Jacoweek 2022 mendapat dukungan penuh dari Bank Mandiri.Livin’ Jacoweek 2022 dipercaya bisa memberikan dampak yang positif terhadap industri kopi di Indonesia, dan dapat menjadi jembatan dalam menyejahterakan petani kopi Indonesia.Aland Rinny Patitty, Regional Transaction & Consumer Head Jakarta 3, Bank Mandiri, menilai Bank Mandiri selalu bersemangat untuk berperan dan berkontribusi pada kemajuan perekonomian Indonesia, salah satunya pada industri kopi yang semakin diminati."Kami bangga dapat menjadi bagian dari Livin’ Jacoweek 2022 dengan memberikan dukungan terhadap pelaku industri termasuk petani-petani kopi melalui kemudahan akses perbankan yang membantu proses transaksi bagi semua. Bersama dengan Jacoweek, kami berharap semakin banyak petani dan pelaku industri kopi yang mendapat kesempatan untuk memperluas pangsa pasar mereka serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Aland.Bagi seluruh penikmat kopi yang ingin merasakan pengalaman dan keseruan rangkaian acara Livin’ Jakarta Coffee Week 2022, tiket masuk dapat dibeli secara langsung seharga Rp50.000 per pax dengan menggunakan produk-produk Bank Mandiri seperti Kartu Debit, Kartu Kredit, QRIS, dan Kartu e-money, atau intip keseruannya di @jktcoffeeweek.