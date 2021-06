Fancy Food yang Bisa Tersedia di Atas Meja Rumah Kamu

(Setting makan malam kamu dengan pasangan di rumah dengan aneka makanan yang kalian sukai. Foto: Ilustrasi. Resto Sailendra Marriot Jakarta. Dok. Marriot)

(TIN)

Sore yang mendung, gerimis menemani deadline kamu di waktu akan menutup laptop di rumah. Saat WFH seperti saat ini, penting untuk bisa membuat diri kamu nyaman.Kalau bicara makanan tentu saja boleh bukan? Kali ini kamu bisa makan banyak makanan di atas meja rumah dengan aneka makanan yang fancy. Kenapa? Jawabannya, kenapa tidak, kan?Jawabannya adalah hidangan ala hotel dan resor Marriott Bonvoy yang kini hadir di GrabFood. Menawarkan hidangan dunia premium dengan mudah lewat jari kamu.Ini merupakan integrasi ekstensif pertama dari Marriott International dengan platform Grab dan merupakan kerja sama paling komprehensif Grab dengan grup perhotelan hingga saat ini.“Dengan jutaan orang yang bekerja dari rumah, banyak pengunjung beralih ke layanan pesan-antar. Hal ini telah membuka peluang baru bagi restoran hotel kami untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan pelanggan kami. Kondisi ini juga menciptakan sebuah cara inovatif untuk terus terhubung dengan tamu kami melalui menawarkan restoran berkualitas hotel yang dapat dinikmati oleh lebih banyak pelanggan di rumah mereka sendiri,” kata Ramesh Jackson, Area Vice President - Indonesia, Marriott International.Di Indonesia, Marriott Bonvoy menghadirkan 40 restoran yang berpartisipasi di platform GrabFood. Restoran tersebut termasuk Pasola Restaurant, The Ritz-Carlton Pacific Place; Sailendra Restaurant, JW Marriott Hotel Jakarta; Anigre, Sheraton Grand Jakarta Gandaria.Selain itu Fraya, Aloft South Jakarta; Gourmand Deli, The St. Regis Bali Resort; Hamabe, The Westin Resort Nusa Dua, Bali; Clay Craft, Renaissance Bali Uluwatu; Feast, Sheraton Bandung Hotel & Towers; Jade Restaurant, JW Marriott Hotel Medan; Goji Kitchen, Batam Marriott Hotel Harbour Bay; Kahuna, Aloft Bali Seminyak.Mulai dari hidangan internasional seperti Lobster Fettucine dan Wagyu Beef Burger, hingga banyak sekali cita rasa asli Indonesia seperti Sup Buntut, Soto Betawi, Nasi Goreng, dan masih banyak lagi hidangan klasik favorit lainnya. Restoran-restoran ini menawarkan berbagai pilihan untuk semua orang.Menariknya lagi, restoran Marriott Bonvoy di Indonesia kini sudah tersedia di GrabFood dan ini semua hanya permulaan saja. Kedua perusahaan ini juga akan meluncurkan lebih banyak lagi penawaran di beberapa bulan mendatang sebagai bagian dari kerja sama bertahap.Melalui kemitraan ini, Marriott International dan Grab berupaya meningkatkan pengalaman layanan hospitality premium secara digital dengan menjadikannya lebih mudah diakses, relevan, dan bermanfaat bagi pelanggan mereka. Jadi, siapkan mata dan jari-jari kamu untuk memilih makan apa ya untuk sarapan sampai dinner kamu hari ini.