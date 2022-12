Resep Pavlova dengan Topping Stroberi, Terasa Lembut dan Segar

Bahan pavlova:

Selai stroberi:

Cara membuat pavlova:

Sejarah panjang kue pavlova sudah ada sejak tahun 1926. Kue dengan tekstur lembut dan rasa manis segar ini dinukil dari Get lost muncul tak lama setelah kedatangan balerina terbaik Rusia, Anna Matveyevna Pavlova (1881-1931).Saat itu balerina ini datang dalam rangkaian tur dunianya ke Australia dan New Zealand di tahun 1926, dan kemudian kembali lagi ke Australia pada tahun 1929.Australia yakin bahwa pavlova diciptakan di tahun 1935 oleh seorang chef bernama Bert Sachse di Perth's Esplanade Hotel. Namun Helen Leach, seorang akademis dari Otago University, menemukan resep pavlova dalam buku masak Mothers' Union terbitan 1933, selain pernah dimuat di sebuah majalah di tahun 1929.Hidangan penutup ini sangat pas untuk menjamu tamu di perayaan hari besar, apalagi masih dalam suasana Natal ya ENDEUSiast Nah, pavlova yang berbahan dasar meringue ini punya tekstur renyah di bagian luar serta lembut dan ringan di bagian dalam, dengan krim lembut dan buah segar, seperti kiwi, bluberi, ceri, dan stroberi sebagai topping. Jadi, bagaimana kalau kita coba buat sendiri di rumah ya. Sontek resep dan cara buatnya dari Endeus TV di bawah ini.90 gr putih telur ayam320 gr gula pasir300 ml whipped cream125 ml jus strawberry1 sdm air jeruk lemon50 gr gula kastor1 sdm maizena, larutkan dengan 1 sdm air500 gt stroberi, potong 2 bagian1. Selai stoberi: Masak jus, air jeruk lemon, dan gula, di atas api sedang hingga gula larut2. Masukkan larutan maizena, aduk dan masak hingga mendidih. Matikan api, masukkan potongan stroberi. Angkat dan dinginkan3. Pavlova: Kocok putih telur menggunakan mixer kecepatan tinggi hingga berbuih. Masukkan gula sedikit demi sedikit sambil terus dikocok hingga kaku4. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga dengan spuit bintang. Semprotkan adonan ke loyang datar beralaskan baking paper5. Panggang dalam oven suhu 150 C hingga mengering (40 - 50 menit). Keluarkan, biarkan dingin6. Sajikan pavlova segera dengan whipped cream dan guyuran selai stroberi.Tambahkan taburan cincangan kacang di atas pavlova sebelum dipanggang untuk memperkaya rasa.