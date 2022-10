Rutinitas Perawatan Kulit Saat Terkena Eksem

Mengontrol gatal eksem

Bentuk eksem yang paling umum adalah kondisi kulit gatal yang disebut dermatitis atopik, menurut National Eczema Association (NEA). Tidak seperti dermatitis kontak, yang dapat disebabkan oleh iritan atau alergen tertentu, eksem atopik tidak memiliki penyebab yang pasti.Eksem perlu dikelola dengan perawatan yang tepat sejak pertama kali muncul, yang antara 80 dan 90 persen dari mereka yang memilikinya, adalah dalam lima tahun pertama kehidupan, menurut statistik dari NEA dan American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI).“Rutinitas perawatan kulit yang tepat dapat membantu mendukung fungsi kulit pada eksem, tetapi perawatan yang salah dapat memperburuk keadaan,” ujar Joshua Zeichner, MD, seorang dokter kulit dan direktur penelitian kosmetik dan klinis di bidang dermatologi di Rumah Sakit Mount Sinai di New York City. So, yuk ikuti rutinitas perawatan kulit yang sehat untuk penderita eksem.Tidak menggaruk eksem adalah pekerjaan yang paling penting dari setiap pengobatan eksem. “Gejala pertama wabah eksem mungkin gatal, yang digaruk pasien,” jelas Jessica Wu, MD, dokter kulit sekaligus penulis Feed Your Face: Smoother Skin and a Beautiful Body in 28 Delicious Day.Mencuci tangan, meskipun penting, namun bisa melemahkan penghalang kulit , menyebabkan kulit kering dan pecah-pecah, gatal, dan potensi infeksi, menurut Asma dan Alergi Foundation of America (AAFA).Membersihkan tangan bahkan bisa lebih mengganggu kulit yang rentan eksem. Untuk mengurangi kekeringan tangan, AAFA menyarankan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air daripada menggunakan pembersih tangan, dan untuk menindaklanjutinya dengan pelembap langsung sesudahnya."Hidrasi" adalah langkah penting dalam rutinitas perawatan kulit eksem. “Kita tahu bahwa pada eksem, penghalang kulit tidak berfungsi sebagaimana mestinya, jadi penting untuk menjaga hidrasi kulit,” jelas Dr Zeichner. Cari produk yang khusus dibuat untuk kulit sensitif.Produk ini biasanya bebas pewangi dan bahan lain yang diketahui memperburuk eksim, termasuk lanolin. Pun, pilih produk berlabel bebas pewarna, catat American Academy of Dermatology. Hindari pula, retinol, vitamin C, dan alfa hidroksi atau asam salisilat, karena ini dapat memperburuk eksem.Berbicara tentang memprioritaskan produk yang menghidrasi dan menenangkan, seperti yang dijelaskan pada laman Everyday Health, pelembap ramah eksem dapat memainkan peran penting dalam rutinitas perawatan kulit.Tidak hanya dengan membantu meringankan beberapa gatal pada kulit kering tetapi juga dengan membantu penyembuhan kulit. Krim dan losion yang mengandung ceramide telah menunjukkan hasil yang sangat baik dalam penelitian orang yang hidup dengan dermatitis atopik.Tidak ada dua orang yang memiliki kulit yang sama persis, jadi jadwalkan janji temu dengan dokter kulit untuk mengembangkan rutinitas yang dipersonalisasi untuk mengobati eksem. Untuk pratinjau seperti apa rejimen kamu, lihat langkah-langkah di bawah ini.- Mulailah dengan pembersih yang lembut jika kulit kamu berminyak. Direkomendasikan pencucian yang lembut dan menghidrasi yang membersihkan. Jika memiliki kulit kering atau normal, cukup percikkan wajah dengan air- Gunakan produk perawatan eksem kamu, yang mungkin termasuk pelembap dan krim pereda topikal- Oleskan tabir surya setiap hari- Cuci dengan pembersih atau air biasa. Jika memakai riasan, disarankan untuk menghindari tisu riasan untuk menghapus riasan, karena dapat menyebabkan iritasi. Sebaliknya, cobalah penghapus riasan bifasik atau berbasis minyak- Oleskan produk perawatan apa pun, seperti krim kortikosteroid topikal atau krim resep lainnya- Ikuti dengan pelembap. Lembapkan dalam waktu lima menit setelah keluar dari kamar mandi untuk mengunci hidrasi- Pertimbangkan pelembap udara di kamar tidur untuk mencegah udara kering memengaruhi kulitIngatlah bahwa gejala eksem dapat berubah seiring bertambahnya usia, seperti yang dicatat oleh AAD. Periksa secara teratur dengan dokter kulit, yang dapat membantu menjaga rutinitas perawatan kulit eksem secara individual. Untuk produk perawatan yang lebih baru, pilihlah pembersih dan pelembap yang terbaik untuk kulit kamu.