Pentingnya Mencegah Komplikasi Jantung, Yuk Rutin Lakukan Pemeriksaan Sejak Dini!

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Dampak dari penumpukan lemak

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Konsultasi bantu cegah komplikasi

(yyy)

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan 2018, di Indonesia terjadi peningkatan penyakit jantung dari 0,5 persen menjadi 1,5 persen. Sementara, The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), Fakultas Kedokteran, University of Washington, melaporkan bahwa penyakit jantung merupakan penyebab kematian terbanyak di Indonesia sebanyak 28.3 persen dari tahun 2009 - 2019.Jika kita memiliki kadar gula darah tinggi untuk jangka waktu yang panjang, bahkan meningkat tinggi sedikit saja, pembuluh darah akan mulai merusak dan hal ini dapat menyebabkan komplikasi jantung.Pasalnya, tubuh tidak dapat mengolahnya dengan baik, membuat lebih banyak gula yang menempel pada sel darah merah dan menumpuk di darah. Penumpukan ini dapat memblokir dan merusak pembuluh yang membawa darah ke dan dari jantung sehingga membuat jantung kekurangan oksigen dan nutrisi.Dr. dr. Indra Wijaya, M.Kes., Sp.PD-KEMD, FINASIM, FACP, dokter spesialis penyakit dalam di Klinik Utama mGanik Care menjelaskan bahwa, penderita diabetes dengan kadar gula darah tinggi, memiliki peningkatan risiko terjadinya sejumlah masalah kesehatan yang serius."Akibat kadar glukosa darah yang tinggi secara konsisten hal ini dapat menyebabkan beberapa penyakit serius yang memengaruhi jantung dan pembuluh darah, mata, ginjal, saraf, dan gigi," ujar dr. Indra dalam Live Instagram Klinik Utama mGanik Care & mGanik Nutrition pada peringatan Hari Diabetes Nasional yang bertajuk 'Gula Darah Sehat, Kunci Jaga Jantung', Senin, (17/4).Dr. Indra mengutarakan bahwa penumpukan lemak atau kolesterol yang berlangsung selama 8-15 tahun kemudian menjadi plak pada dinding pembuluh darah koroner menyempit dan menyebabkan terjadinya penyumbatan."Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa gejala seperti detak jantung sangat cepat atau lambat, berdebar-debar, nyeri dada di bagian kiri, terasa sesak ketika bernafas, perubahan irama jantung, pusing kemudian pingsan, bahkan berisiko mengalami dampak yang lebih buruk. Karena aliran darah menuju jantung tidak tersalurkan dengan baik," jelasnya.Untuk pencegahan kerusakan pada pembuluh darah sehingga meminimalisir risiko penyakit jantung, dr. Indra menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan. "Mulai dari pemeriksaan dini HbA1c, kolesterol, dan tekanan darah setidaknya setahun sekali adalah bagian dari pemeriksaan yang harus kita lakukan apalagi jika mengidap diabetes. Selain itu, tetap rutin melakukan pemeriksaan kesehatan diabetes untuk mendapatkan konsultasi secara holistik atau menyeluruh," anjurnya.Dalam kesempatan yang sama, dr. Kelvin Candiago, Direktur Klinik Utama mGanik Care, menambahkan dengan berkonsultasi dapat membantu mencegah terjadinya risiko berlebih. Selain rutin melakukan pengecekan kadar gula darah secara mandiri, penting untuk melakukan konsultasi. Saran dan dukungan dari tim perawatan kesehatan membantu kita mengelola diabetes dan melindungi diri dari komplikasi jantung."Selain pentingnya berkonsultasi dengan dokter, sebagai komitmen mGanik dalam mendukung masyarakat untuk pencegahan komplikasi jantung mGanik meluncurkan suplemen kardiovaskular yakni mGanik 3Peptide. Suplemen ini sebagai pendukung, dalam meningkatkan fungsi dan kesehatan jantung, pembuluh darah, menurunkan kolesterol, dan menangkal radikal bebas penyebab penyakit seperti jantung koroner dan kardiovaskular," tuturnya.Sementara, Michael Candiago, CEO & Founder mGanik menambahkan selain mengonsumsi suplemen, sebaiknya imbangi juga dengan konsumsi buah dan sayur, biji-bijian serta makanan rendah lemak jenuh, dan gula. "Juga, kurangi sodium atau garam dan perbanyak minum air putih, untuk menjaga kesehatan jantung serta sistem sirkulasi darah," tutupnya.